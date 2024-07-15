Как избавиться от неприятного запаха от компоста: простые советы

Специфика производства компоста для огорода и сада заключается в том, что он выделяет довольно неприятный запах. В конце концов речь идет о разложении кухонных и садовых отходов. Но эксперты предупреждают, если этот запах вас донимает, значит с вашим компостом что-то не так.

Как пишет издание Homes and Gardens, причина может заключаться в том, что вы используете неправильные ингредиенты, не обеспечиваете достаточной циркуляции воздуха или держите контейнер для компоста в неправильных условиях. Вот несколько простых способов избавиться от неприятного запаха компоста. Испытайте их все и вы точно найдете решение своей проблемы.

Не кладите мясо в компост

Это может показаться логичным – использовать все пищевые отходы для изготовления компоста. Однако добавление неправильных ингредиентов может привести к появлению неприятного запаха. Среди таких ингредиентов – кости, мясо и молочные продукты. Они не только спровоцируют неприятный запах, но и будут привлекать разных вредителей, таких как грызуны.

Качественный компост должен состоять только из зеленых материалов, таких как отходы фруктов и овощей, и коричневых материалов, таких как солома и бумага. Все эти составляющие являются биоразлагаемыми.

Установите правильное соотношение азота и углерода

Чтобы обеспечить успешное разложение ингредиентов в компосте, важно убедиться, что вы обеспечили правильный баланс азота и углерода. В первую очередь, запомните правило: зеленые материалы содержат большое количество азота, а коричневые – углерода. Соотношение этих веществ должно быть 1:3. Так на три части листьев, измельченной бумаги или картона или мульчи должен приходиться один контейнер с отходами фруктов и овощей, кофейной гущей и так далее.

Такое соотношение обеспечивает успешное расщепление. Это, в свою очередь, уменьшает неприятные запахи, поскольку пищевые отходы быстрее разлагаются.

Измельчите компост

Чем мельче будут заложенные в компост элементы, тем меньше времени понадобится для их разложения, а значит, от них будет меньше запаха. Всегда нарезайте фрукты и овощи на мелкие кусочки, добавляя их в компост. То же проделывайте с бумагой и другими отходами. Для лучшей дезодорации следует положить сверху небольшой слой угля.

Регулярно переворачивайте компост

Если вы хотите успешно приготовить компост, необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха для окисления и предотвращения появления неприятных запахов. При этом помогает регулярное переворачивание компоста. Это обогащает массу кислородом, который необходим аэробным бактериям в ее составе. Если в компосте начнут преобладать анаэробные бактерии, появится заметный запах.

Повысьте влажность компоста

Плохой запах может появиться и от полностью пересохшего компоста. Все потому, что кроме наличия правильных ингредиентов в правильных пропорциях и большого количества кислорода, компост должен быть влажным, чтобы микробы могли хорошо работать. Поэтому при необходимости поливайте смесь. Используйте для этого лейку, садовый шланг или любой другой удобный инструмент. Компост в итоге должен напоминать влажную губку.

Однако соблюдайте осторожность, чтобы компостная куча не стала сырой, поскольку это может иметь противоположный эффект и усилить запах. Использование собранной дождевой воды в компостере также прекрасно сократить потери воды в хозяйстве.

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