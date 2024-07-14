Как сушить свежую зелень, чтобы она сохранила аромат: простые способы

Зелень является не только вкусным, но и полезным дополнением к блюдам. Однако сезон свежей зелени довольно короткий, а в процессе сушки травы теряют аромат и насыщенный вкус.

Независимо от того, купили ли вы свежие травы в супермаркете или сами выращиваете дома, вы можете легко научиться, как правильно их сушить, говорят эксперты. Это не только помогает сохранить вкус, но может продлить срок хранения. Как правило, полностью высушенные травы могут храниться в герметичном контейнере от шести до 12 месяцев.

Способ 1

Во-первых, полезно знать, какие травы можно сушить, а какие лучше употреблять в свежем виде. Как правило, такие древесные травы, как орегано, розмарин, чабрец, шалфей и лавровые листья, имеют низкое содержание влаги и идеально подходят для сушки.

А вот как кинзу, базилик, мяту или лук лучше не сушить естественным путем, разве что можно это сделать с помощью кухонного дегидратора.

Сушка свежей зелени является популярным и простым способом. Просто свяжите травы по 5-6 веточек в пучки и обмотайте веревкой. Затем развесьте пучки головками вниз, желательно в темном сухом месте без прямых солнечных лучей.

Обычно для полного высыхания требуется от 5 до 10 дней. Затем можно хранить травы в герметичном контейнере. Кроме того, вы можете измельчить их в мелкий порошок для смесей специй.

Способ 2

Если вы не хотите ждать неделю сушеных трав, другой способ – высушить их в духовке. Просто разогрейте духовку до 80 °C, прежде чем равномерно выложить зелень на противень, застеленный пергаментной бумагой. Далее поместите противень в духовку и оставьте на несколько часов. Когда листья легко рассыпаются на части – сушку можно завершать.

Также рекомендуется оставлять дверцу открытой, если у вас электрическая духовка, чтобы воздух циркулировал вокруг трав, пока они высыхают.

Способ 3

Высушить травы можно и в микроволновке. Сначала выложите травы на посуду для микроволновки и поставьте их на высокую мощность на 30 секунд, обязательно периодически переворачивая. Повторите процесс несколько раз, пока травы не станут сухими и хрупкими.

Способ 4

Специалисты также рекомендуют сушить травы в дегидраторе. Если у вас есть большое количество домашних трав, возможно вы захотите инвестировать в домашний осушитель пищи. В сущности, эти удобные приборы удаляют влагу из продуктов, чтобы продлить продолжительность хранения. Они также бывают двух типов: со складывающимися лотками или большой коробкой, содержащей съемные полки внутри. Дегидраторы также подходят для сушеных фруктов, овощей или некоторых видов мяса.

Чтобы высушить травы, просто оставьте один слой на поддоне дегидратора, чтобы листья высохли более равномерно. Рекомендуется сушить травы при температуре от 35 °C до 51 °C.

После сушки травы можно хранить целиком или измельчить в порошок для специй, положить в стеклянные банки или герметичные контейнеры. Всегда травы храните в сухом прохладном месте.

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