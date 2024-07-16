Как избавиться от ос: действенные способы для дачи

Все было бы здорово в летнее время, если бы не надоедливые и опасные насекомые. Укусы ос могут содержать мощные аллергены, поэтому действовать нужно немедленно. Дерматиты, крапивница, отек Квинке, волдыри на коже и даже анафилактический шок – это неполный список аллергических проявлений.

А в составе яда шершней есть ацетилхолин, не причиняющий вреда в малых дозах, но его концентрация в крови приводит к анафилактическому шоку. OBOZ.UA разбирался, как избавиться от ос и шершней во дворе.

Как прогнать ос из дома

Если в доме регулярно появляются осы – вероятно, рядом насекомые обустроили гнездо, и лучшее, что вы можете сделать – найти его и убрать.

Чаще осы гнездятся за стенами, под балконами или подоконниками, в кондиционерах и шкафах, в амбарах или подвалах.

Гнездо следует уничтожать специальным инсектицидом, но лучше обратиться к специалистам, чтобы не подвергать себя опасности.

Общие советы для выведения ос и шершней

Ранним утром, до того как взойдет солнце, насекомые обычно сонные, поэтому есть меньший риск того, что они вас атакуют.

Инсектицидные препараты имеют очень резкий и сильный запах, поэтому следует на время покинуть дом, если вы проводите обработку. Вдыхание этих испарений может быть вредным.

Позаботьтесь о наличии спецодежды и обуви, наденьте защиту на лицо и глаза.

Осы и шершни не переносят запахи, поэтому места их гнездования можно обработать эфирными маслами, раствором воды и уксуса или раствором воды и средством для мытья посуды в пропорции 3:1.

Используя промышленные инсектициды, обратите внимание, что они достаточно токсичны, но не имеют резкого запаха и выпускаются в различных вариантах: порошка, геля, спрея или концентрата.

Борная кислота – также эффективное средство борьбы с насекомыми.

Клеевые приманки обычно действенны только для мух – они вряд ли смогут справиться с осиным роем.

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