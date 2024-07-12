Как избавиться от ощущения усталости в жару и когда нужно срочно обратиться к врачу: разъяснение

Из-за жары уровень энергии падает у всех нас, ведь организму приходится работать усерднее, чтобы поддерживать гомеостаз – можно сказать, что это стремление организма сохранять стабильность внутренней среды, несмотря на внешние факторы. Поэтому одного пребывания на жаре достаточно, чтобы утомить вас – тело работает сверхурочно, чтобы прохладится, частота сердечных сокращений повышается, калории сжигаются быстрее.

Даже если вы не находитесь под прямыми солнечными лучами, есть угроза получить тепловой удар. OBOZ.UA собрал пять советов страдающим от летнего зноя и напомнил, как распознать тревожные симптомы.

Как помочь себе в жару

1. Пейте достаточно жидкости

По данным американской Национальной медицинской библиотеки, до 28% пожилых людей в США обезвожены. Это состояние – больше, чем просто жажда. Вода постоянно необходима организму для функционирования; она есть в крови, ее молекулы присутствуют в межклеточном пространстве и в каждой клетке любого органа или ткани.

Симптомы обезвоживания могут казаться незначительными, особенно если вы хронически в этом состоянии и привыкли к сухости губ, усталости и головной боли. Но в тяжелой форме обезвоживание сопровождается серьезными признаками:

– холодность и снижение тонуса кожи, может перерастать в посинение кожных покровов;

– сухость слизистых, прекращение выработки слезной жидкости (у детей – плач без слез), снижение выработки слюны;

– уменьшение продукции мочи и ее интенсивное потемнение;

– падение артериального давления и давления спинномозговой жидкости;

– судороги;

– помрачение и потеря сознания.

Поэтому поддержание водного баланса – это то, за чем нужно следить, особенно в жару. Когда вы знаете, что будете на улице, хорошей идеей будет увеличить потребление жидкости, чтобы подготовить организм к тому, что он потеряет через пот.

Избегайте употребления алкоголя в жару, так как это мочегонное средство, которое усугубляет состояние обезвоживания.

2. Защитите себя от солнца

Ограничение пребывания на солнце поможет вам бороться с усталостью двумя способами. Во-первых, пребывание в тени или в помещении может уберечь тело от перегрева, что экономит энергию. Во-вторых, кожа не будет под агрессивным воздействием ультрафиолетовых лучей. Ожоги кожи солнцем также могут способствовать усталости, ведь придется потратить энергию на восстановление поврежденных клеток.

Следует наносить солнцезащитный крем, когда выходите на улицу. Американская академия дерматологии рекомендует использовать SPF 30 или выше и обновлять защиту два часа. Даже если вы пользуетесь SPF, рекомендуется отдавать предпочтение тени, носить свободную одежду и шляпы, которые блокируют солнце.

3. Добавьте в рацион витамины группы В

Витамины группы B – это незаменимые питательные вещества, которые помогают в функционировании организма, например, в перемещении кислорода по телу и расщеплении аминокислот. Также они участвуют в клеточном метаболизме.

Добавление в рацион продуктов, богатых витаминами, это простой способ естественным образом повысить уровень вашей энергии. Отличными источниками витаминов группы В являются листовая зелень, брюссельская капуста, яйца, авокадо, цельные зерна.

4. Возьмите с собой перекус

Перекус – ваше секретное оружие в жару. Это поможет повысить уровень энергии и восполнить электролиты и соль, которые организм теряет при высокой температуре. Лучше всего, чтобы ваши закуски были небольшими, легкими и питательными. Фрукты и овощи полны электролитов, а орехи и сухофрукты питательны, хорошо подходят для восполнения сил.

5. Мониторьте свое состояние

Тепловое истощение и тепловой удар могут подкрасться к вам незаметно. Поэтому лучше следить за своим здоровьем в течение дня, прислушиваться к организму.

Если вы начинаете чувствовать головокружение или предобморочное состояние, немедленно найдите прохладное место и выпейте воды. Прикладывание льда или чего-то холодного к запястьям также является эффективным способом охлаждения, поскольку там кровеносные сосуды находятся близко к поверхности.

Как распознать тепловой удар

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, во время теплового удара человек может потерять сознание или иметь невнятную речь.

Также стоит обращать внимание более ранние и легкие признаки:

– сильное потоотделение;

– сперва кожа краснеет, потом становится сухой и горячей, при ухудшении состояния – холодной и липкой;

– частый слабый пульс;

– учащенное дыхание, одышка, общая слабость;

– мышечные спазмы и боль, что может перерастать в судороги;

– головокружение, потемнение в глазах, зрительные галлюцинации (мелькание и мушки перед глазами, ощущение движения окружающих предметов);

– диспепсические расстройства (тошнота, рвота).

Если вы испытываете любой из этих симптомов, нужно немедленно попытаться охладиться. Если вы заподозрили у себя или близких тепловой удар, стоит обратиться к врачу, при остром состоянии – вызвать скорую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовал свои советы, как пережить сильную жару.

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