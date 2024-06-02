Как спасти урожай капусты: зольно-мыльный раствор защитит от вредителей

Капуста – один из самых популярных овощей в украинских огородах. Однако ее любят не только люди, но довольно опасные вредители.

Такие паразиты, как гусеницы медведки и совки, могут уничтожить весь урожай. Поэтому Сам собі агроном рассказал о том, как эффективно защитить свой огород без использования химии.

Бабочки медведки откладывают свои яйца с обратной стороны нижних листьев капусты, а бабочки капустной совки – внутри кустов. Впоследствии из них появляются прожорливые гусеницы, которые могут уничтожить значительную часть урожая за довольно короткий промежуток времени.

Есть немало ядохимикатов, которые могут помочь в борьбе с вредителями, но опытные садоводы их не используют, ведь они плохо влияют на окружающую среду и могут привести к накоплению опасных веществ в качанах капусты. Поэтому эксперты рекомендуют применять раствор из золы и мыла.

Приготовление мыльно-зольного раствора

Для начала возьмите пластиковую емкость или кастрюлю, насыпьте туда пол-литровую банку просеянной растительной золы или печной сажи, залейте ее 10 литрами кипятка, перемешайте и дайте раствору насояться в течение суток. Затем измельчите 50-60 грам хозяйственного мыла, растворите его в смеси воды и золы и оставьте это все под крышкой еще на сутки.

Использование мыльно-зольного раствора

Перед использованием смеси тщательно ее взболтайте. Затем под каждый куст налейте по одному стакану раствора. Вредители должны пропасть уже на следующий день.

Также можно использовать этот биологический инсектицид против тли. Просто погрузите в жидкость ветки деревьев и кустарников, на которых есть скопление паразитов и их личинок, а культуры, растущие на грядках, обильно опрыскивайте сверху. Уделяйте особое внимание обратной стороне листьев.

Обработку следует повторять несколько раз с интервалом в два-три дня.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как заставить траву расти в тени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.