Как избавиться от проволочника на огороде без химических средств: изобретательный метод

Сельское хозяйство и садоводство предполагают не только уход за растениями, но и борьбу с вредителями. Одним из самых опасных паразитов на огороде является проволочник – личинка жука-щелкуна.

Этот вредитель может нанести значительный ущерб урожаю, ведь питается корнями многих культур. О самом лучшем методе борьбы с ним, рассказал Сам собі агроном.

Особенно сильно от проволочника страдает картофель. Если не контролировать численность личинок, урожай может быть серьезно испорчен. Эти вредители также могут испортить рассаду после высадки в почву. Они, вероятно, не навредят перцу и баклажанам, а вот сочные корни и стебли помидоров и огурцов в большой опасности.

Борьба с проволочником должна быть регулярной и систематической. Ежегодно необходимо принимать меры по снижению численности этого вредителя. Эксперты не советуют использовать для этого химические средства, потому что они достаточно дорогие, токсичные и часто не дают желаемого результата.

Ловля проволочника на живца

Это лучший метод борьбы с проволочником, позволяющий значительно снизить популяцию вредителей без вреда для окружающей среды. На самом деле он достаточно трудоемкий, поэтому его следует использовать владельцам небольшого огорода.

Поскольку проволочники чаще всего портят картошку, то и наживка будет сделана из нее. Большие клубни нужно разрезать пополам, а маленькие просто нанизать на палочки или шпажки и закопать в землю примерно на 10-15 см. Расстояние между ними должно составлять 80-100 см.

Пока на огороде нет других растений все вредители будут лакомиться вашей наживкой, поэтому их будет легко поймать.

Оставьте картофелины в почве и через каждые 2-3 дня проверяйте ловушки. Выкопайте картофель и соберите личинок, собравшихся вокруг приманки. После этого закопайте клубни обратно в почву для повторного использования.

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