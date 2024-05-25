Как вылечить растения от пятен ржавчины: советы для дачников

Ржавчина – это распространенное грибковое заболевание, которое может поражать разные растения, как садовые, так и комнатные. Оно не только портит внешний вид культур, но может привести к их гибели.

Развитие ржавчины может вызвать высыхание, отмирание листьев и побегов. О том, как бороться с этой опасной болезнью, рассказал Флористикс.

Ржавчину, как правило, вызывают микроорганизмы, переносимые ветром и насекомыми. Болезнь приводит к засыханию листьев, а также снижает урожайность, зимостойкость, плохо влияет на урожайность и в запущенных случаях может привести к гибели растений.

Симптомы ржавчины

Самым характерным признаком ржавчины являются рыжие выпуклые пятна или полосы на нижнем листе и иногда на ножках. На верхней стороне листьев можно увидеть желтые пятна.

Если запустить болезнь, то на месте ржавых пятен будут образовываться бархатные со спорами грибка.

Меры против ржавчины

Как только вы заметили на растениях признаки болезни, следует немедленно удалить все поврежденные листики. Если не успеть этого сделать, то ржавчина будет прогрессировать и придется бороться с ней с помощью специальных препаратов.

Эксперты рекомендуют использовать следующие фугнициды: Топаз, Абига-Пик, Бактофит, Фитоспорин, а также однопроцентную бордоскую смесь. Возделывать растения придется дважды. Первый раз – как только вы заметили болезнь, а второй – через 1-2 недели после первого опрыскивания.

Профилактика

Лучший способ борьбы с любыми заболеваниями – это профилактика.

Не забывайте проводить профилактические обработки фугницидами. Также нужно тщательно ухаживать за растениями, а именно сеять в правильные сроки, подкармливать, вовремя поливать и т.д. Все где повысит устойчивость вашего огорода к болезням.

Также эксперты рекомендуют очищать участок от растительных остатков после сбора урожая, перекапывать участок и протравливать семена перед посевом.

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