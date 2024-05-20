Как избавиться от проволочника на огороде: действенные народные способы

Проволочники – довольно надоедливые вредители. Пробитые, как проволокой, дыры на картофеле, моркови или свекле – первый признак, что вашу грядку атаковали эти насекомые. Специалисты говорят, что труднее всего поймать и обезвредить не самого жука, а личинку: она быстро закапывается в землю, иногда на глубину до двух метров.

Проволочники – настоящие долгожители в мире насекомых, они могут существовать до пяти лет. Личинки имеют плотную оболочку, так что просто раздавить их не удастся. OBOZ.UA разбирался, как избавиться от проволочника на огороде без использования химических средств.

Народные методы борьбы с проволочниками

Самым действенным считается органический яд. Нужно сделать настой: на 10 л воды взять 500 г крапивы или 200 г одуванчиков. Настаиваться раствор должен 2-3 дня, после чего им следует полить пораженные участки в расчете 1 л на 1 куст. Либо можно 100 г измельченного чистотела залить 10 л воды и поливать грядку после трехдневного настаивания смеси.

Пригодится измельченная яичная скорлупа – ею просто плотно посыпают грядки. В качестве альтернативы можно использовать известь или золу. Это будет способствовать раскислению почвы и выведению личинок.

Слабый раствор марганцовки – тоже эффективный метод. 3-4 г марганцовки нужно развести в 10 литрах воды и поливать грядки в расчете: на каждую картофельную лунку – по стакану раствора.

На этапе посадки можно добавлять горчичный порошок или перец. Луковую шелуху используют во время посадки или в качестве настойки.

Эффективными против проволочников будут ловушки из стеклянных банок. Сделать их просто.

В небольшие стеклянные банки положите кусочки картофеля, свеклы, моркови. Закопайте их на грядке до уровня горлышка, лучше всего это делать во влажных местах. Через 2-3 дня проверьте ловушки и удалите из них вредителей. Положите новую приманку и через 2-3 дня осмотрите ловушки снова.

Какие растения будут отпугивать вредителей

С проволочниками можно бороться превентивными методами – посадить растения, отпугивающие вредителей:

сидераты: рапс, фацелия, люпин, сурепка – сажать растения можно как по периметру участка, так и в междурядьях;

бобовые: фасоль, горох, бобы. Как бонус – эти растения будут насыщать почву азотом;

георгины – личинки проволочника не переносят эти цветы и не будут селиться рядом.

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