Отбеливатель не понадобится: как вернуть белоснежный цвет постельному белью

Белое постельное белье – это эффектный акцент в интерьере спальни и настоящая морока, когда доходит до стирки. Из-за жесткой воды и недостаточного полоскания она может тускнеть, а пятна оставаться даже после нескольких циклов.

Многие решают эту проблему с помощью отбеливателей, но этот класс средств быстро повреждает ткань, делает волокна менее прочными и ускоряет износ постельного белья. Более того, регулярное использование хлорсодержащего средства может само по себе вызвать пожелтение ткани. Впрочем, как узнал OBOZ.UA, существует способ решить обе эти проблемы одновременно, и это использование белого уксуса при стирке.

Уксус обладает естественными отбеливающими свойствами и отлично работает как кондиционер для белья. Все, что вам понадобится, это добавить чашку средства в барабан стиральной машины во время следующей стирки. Все остальное – дозировку мыльного средства, температуру воды, программу – выбирайте в соответствии с типом волокна и степенью загрязнения.

Если вы пользуетесь сушильной машиной, после завершения цикла стирки просто переложите постель в нее и выберите низкую температуру и программу для деликатных тканей. Так ваши простыни станут не только белоснежными и свежими, но и мягкими.

Однако, если вы все еще замечаете, что ваши простыни выглядят немного тусклыми после стирки и сушки, вероятно, причиной могут быть катышки на поверхности ткани. Они образуются, когда свободные кончики волокон спутываются или собираются в комочки. Они могут задерживать грязь, пыль и другие частицы, со временем делая постель более тусклой и менее свежей с виду. Поэтому перед стиркой обязательно осторожно удалите катышки с помощью бритвы для ткани или ролика для ворса.

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