Как избавиться от пятен под мышками на одежде: спасительный лайфхак

Лето казалось жарким, и это могло не лучшим образом сказаться на ваших тонких летних вещах. Даже самый сильный дезодорант не в состоянии предотвратить появление пятен пота на одежде, особенно под мышками, с которыми справится не всякая стирка.

Устойчивость этих неприятных следов объясняется тем, что состоят они не только из пота. Некрасивый желтый или белесоватый налет на ткани возникает из-за реакции жиров и белков в поте с алюминием и цирконием в антиперспиранте, которые затем загрязняют ткань. Чем дольше они остаются на ткани и впитываются в волокна, тем сложнее их удалить. Но эксперты говорят, что выход есть. OBOZ.UA поинтересовался их лайфхаками.

Впрочем, появление пятен – не единственная проблема, возникающая из-за пота. Он может стать причиной появления устойчивого запаха. Особенно выражен он у людей, часто испытывающих стресс. Пот, появляющийся из-за жары, на 99% состоит из воды и просто высыхает. А вот во время стресса наше тело выделяет жидкость, в которой содержится до 20% жиров и белков, вызывающих появление запаха при распаде. Именно поэтому эксперты советуют стирать одежду после полного стресса дня сразу.

Итак, для удаления пятен пота и борьбы с запахом вам понадобятся тёплая вода, качественное средство для стирки, немножко уксуса и кондиционер для белья. И не забудьте об удобном тазе для замачивания.

Начните с полоскания одежды в теплой воде, чтобы разбавить пятно. Затем предварительно обработайте его смесью жидкого стирального средства и небольшого количества дистиллированного белого уксуса. Желтые пятна в зоне подмышек хорошо поддаются чистке легкой кислотой и уксус – отличный вариант. Вылейте немного смеси на пятно, аккуратно потрите загрязненную ткань и оставьте на 20 минут. Убедитесь, что вы не используете чистый уксус, особенно на тканях из искусственного шелка. Он может повреждать некоторые волокна.

Если пятно все равно не отмывается, вам понадобится более сильное средство. Приготовьте смесь кондиционера и воды в соотношении 1 к 10. Замочите в ней одежду на 20 минут и каждые 5 минут помешивайте содержимое таза. Затем постирайте вещи в машине. Достав их из барабана, проверьте, не исчезло ли пятно. Если нет, повторите обработку еще до того, как вещь высохнет.

Также вы можете попытаться предотвратить появление пятен под мышками. В первую очередь, обрабатывайте вещи как можно быстрее – не оставляйте пятна пота на ткани. Попытайтесь также перейти на дезодорант, не содержащий алюминия. И обязательно используйте только качественные средства для стирки.

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