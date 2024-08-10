Только не отбеливатель: как отбелить постель до идеального состояния естественным методом

Белые простыни со временем начинают желтеть из-за контакта с телом и неправильной стирки. Это нормальный процесс и вовсе не обязательно бороться с таким пожелтением с помощью агрессивных отбеливателей на основе хлора.

Эксперты говорят, что такие вещества являются одним из худших способов вернуть простыням белизну. Не в последнюю очередь из-за того, что регулярное использование хлора тоже влечет за собой появление желтого налета. OBOZ.UA поинтересовался, что специалисты по уходу за тканями советуют вместо этого.

На самом деле все, что вам нужно, чтобы сделать свою постель снова белоснежной, это несколько простых продуктов, которые уже есть в вашем шкафу. Причем в кухонном шкафу. Речь идет о пищевой соде, уксусе, жидкости для мытья посуды и лимонном соке.

Уксус является натуральным смягчителем ткани, а лимонный сок действует как отбеливатель. Кислотность этих продуктов помогает разрушать пятна.

В свою очередь, средство для мытья посуды эффективно удаляет следы пота и поможет проникнуть глубоко в ткань, чтобы тщательно очистить ее волокна. Сода работает на усиление всех этих компонентов.

Чтобы отбелить постельное белье, все, что вам нужно сделать, это наполнить большую миску или таз теплой водой, добавить в нее чашку белого уксуса, чашку лимонного сока, половину стакана пищевой соды и две столовые ложки моющего средства. Тщательно все размешайте и замочите в полученном растворе постель, требующую отбеливания.

Сработает смесь и для возвращения яркости цветным простыням. Но окрашенные ткани не стоит держать в ней больше 30 минут. Белые можно замочить и на более длительный срок.

После отбеливающего замачивания слегка ополосните постель и отправляйте в стиральную машину. Стирайте на обычной программе с прохладной водой. Если хотите усилить эффект отбеливания, выберите для стирки солнечный день и развесьте вещи сушиться под прямыми лучами – ультрафиолет тоже поможет вернуть ткани белизну. Если продержать постель на солнце 2-4 часа, вдобавок она еще и тщательно продезинфицируется.

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