Как избавиться от пыли, собравшейся за радиатором: гениальный лайфхак

Пыль – невидимый, но постоянный спутник каждого дома. Как бы часто вы ни убирали, он снова и снова оседает на поверхностях и в местах, куда сложно добраться.

Одной из самых проблемных зон в доме является пространство за радиаторами. О том, как быстро и эффективно очистить его, рассказал Washy_Wash.

Из-за того, что радиатор очень трудно добраться, его часто оставляют без внимания во время уборки. Поэтому со временем там скапливается большое количество пыли и грязи. Это не только ухудшает эстетический вид интерьера, но может повлиять на работу отопительной системы и даже на ваше здоровье.

К счастью, есть метод, который поможет очистить радиатор без лишних усилий. Он не требует специальных инструментов и доступен каждому.

Гениальный лайфхак для очищения пыли за радиатором

Весь секрет этого метода заключается в использовании обычного фена для волос и влажной тряпки.

Перед началом процесса следует подготовить пространство вокруг радиатора. Подложите под него влажную тряпку или полотенце, чтобы собрать пыль, которая будет вылетать из системы.

Затем включите фен на среднюю или высокую мощность холодного воздуха и направьте его в пространство за батареей. Это поднимет всю пыль, которая осела на поверхностях радиатора и за ним и она упадет на влажную тряпку или полотенце, которое вы подстелили под него.

После того, как пыль окажется на тряпке, просто соберите ее и выбросьте или тщательно промойте. Если пыль все же осела на пол или другие поверхности вокруг, можно дополнительно воспользоваться пылесосом, чтобы убрать его.

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