Легко уберет нагар и жир: лайфхак для идеальной чистки духовки

Чистка духовки может стать настоящей головной болью и потребовать значительных усилий при уборке на кухне. И при всех вложенных усилиях вы можете не получить желаемый блестящий результат.

Но что делать, если вы не хотите прибегать к едким фабричным средствам и при этом желаете очистить духовку действительно эффективно? OBOZ.UA расскажет о самодельном средстве, которое действительно пригодится вам.

В его основе лежит самая обычная пищевая сода, которую нужно смешать с водой. Ее щелочная природа лучше справляется с жиром, чем кислота уксуса.

Итак, чтобы приготовить чистящее средство, смешайте три части соды с двумя частями воды, чтобы получить нужное вам количество пасты. Паста должна быть достаточно густая и хорошо держаться на поверхностях. Нанесите ее на все части духового шкафа, которые нужно очистить, и оставьте на 20 минут. После этого потрите пятна на поверхностях и смойте остатки соды.

Эксперты говорят, что смесь соды с водой – одно из самых простых чистящих средств, которое вы можете приготовить. Она хорошо абсорбирует загрязнения, а также размягчает и растворяет жир.

При этом смешивать ее с кислотами для очищения духовки не стоит. Щелочное средство способно справиться с загрязнениями само. Уксус или лимонная кислота не способны разрушать прилипшую грязь, которая может запечься на внутренних стенках духовки.

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