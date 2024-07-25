Как отмыть от жира ручки газовой плиты: самый простой способ

Газовая плита требует регулярной чистки. Грязь, жир и пригоревшие остатки пищи могут оказать отрицательное воздействие на работу прибора и даже повысить риск несчастных случаев. Кроме очистки конфорок и поверхностей, следует обратить внимание и на ручки.

На ручках скапливаются жирные пятна и другие загрязнения. Эксперты рассказали, как отмыть эти поверхности от жира.

Советы для мытья

В большинстве случаев снять ручки очень просто. Как правило, они имеют резьбу, чтобы их можно было быстро и правильно снять и повторно установить. Если ручки не снимаются, возможно, они застряли от остатков пищи, в таком случае вам нужно будет нанести небольшое количество обезжиривателя на основание. Воспользуйтесь зубной щеткой и мыльной водой, чтобы тщательно почистить ручки – но осторожно, чтобы не смочить гнездо.

Пошаговая инструкция

Приготовьте большую миску мыльного раствора. Хотя уксус является универсальным чистящим средством, важно отметить, что это не лучший вариант для удаления жира, он больше подходит для дезинфекции.

Жир действует как магнит для пищевых крошек, волос, пыли и прочего мусора, поэтому лучше использовать профессиональный обезжириватель.

Пока ручки намокают, разбрызгайте разбавленную смесь мыльного средства и воды на тряпку и протрите место, где обычно расположены ручки, поскольку там, вероятно, также останется липкий слой.

После этого используйте старую зубную щетку, чтобы тщательно почистить поверхность.

Опустите ручки под прохладную воду. Убедитесь, что сами ручки, а также поверхность, на которую вы будете их прикреплять, полностью сухие. Иначе вы рискуете, что вода пропитается за панель и может повредить плиту. Просто воспользуйтесь сухой тканью из микрофибры, чтобы вытереть остатки жидкости.

В общем, следует тщательно мыть и протирать наружную поверхность духовки и плиты по крайней мере раз в неделю. Чем дольше жир остается на этих поверхностях, тем липче и твердее он становится, а потому его труднее удалить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какбез труда отчистить кухонную вытяжку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.