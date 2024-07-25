Как отмыть от жира ручки газовой плиты: самый простой способ
Газовая плита требует регулярной чистки. Грязь, жир и пригоревшие остатки пищи могут оказать отрицательное воздействие на работу прибора и даже повысить риск несчастных случаев. Кроме очистки конфорок и поверхностей, следует обратить внимание и на ручки.
На ручках скапливаются жирные пятна и другие загрязнения. Эксперты рассказали, как отмыть эти поверхности от жира.
Советы для мытья
В большинстве случаев снять ручки очень просто. Как правило, они имеют резьбу, чтобы их можно было быстро и правильно снять и повторно установить. Если ручки не снимаются, возможно, они застряли от остатков пищи, в таком случае вам нужно будет нанести небольшое количество обезжиривателя на основание. Воспользуйтесь зубной щеткой и мыльной водой, чтобы тщательно почистить ручки – но осторожно, чтобы не смочить гнездо.
Пошаговая инструкция
- Приготовьте большую миску мыльного раствора. Хотя уксус является универсальным чистящим средством, важно отметить, что это не лучший вариант для удаления жира, он больше подходит для дезинфекции.
- Жир действует как магнит для пищевых крошек, волос, пыли и прочего мусора, поэтому лучше использовать профессиональный обезжириватель.
- Пока ручки намокают, разбрызгайте разбавленную смесь мыльного средства и воды на тряпку и протрите место, где обычно расположены ручки, поскольку там, вероятно, также останется липкий слой.
- После этого используйте старую зубную щетку, чтобы тщательно почистить поверхность.
- Опустите ручки под прохладную воду. Убедитесь, что сами ручки, а также поверхность, на которую вы будете их прикреплять, полностью сухие. Иначе вы рискуете, что вода пропитается за панель и может повредить плиту. Просто воспользуйтесь сухой тканью из микрофибры, чтобы вытереть остатки жидкости.
В общем, следует тщательно мыть и протирать наружную поверхность духовки и плиты по крайней мере раз в неделю. Чем дольше жир остается на этих поверхностях, тем липче и твердее он становится, а потому его труднее удалить.
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