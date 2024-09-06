Как избавиться от шерсти домашних животных на одежде: лучшие способы

Если вы любите домашних животных, то точно знаете: шерсть на всех предметах и одежде – это всего-навсего милый побочный эффект счастья общения с четырехлапым. Но иногда все же нужно выглядеть более опрятно.

В таком случае стоит знать, как легко снять с вещей все шерстинки. Издание Better Homes and gardens опросило специалистов по уходу за одеждой, и вот что они посоветовали.

Встряхивайте вещи перед стиркой

Один из самых простых способов избавиться от шерсти домашних животных – просто встряхнуть вещи перед загрузкой их в стиральную машину. В идеале делать это нужно на улице, чтобы не убирать потом засыпанный волосками пол. Если вы вытряхиваете одежду и постельное белье в помещении, используйте резиновую щетку или пылесос со специальной насадкой, чтобы убрать все, что посыпается из вещей.

Используйте метод "сушка, стирка и сушка"

Обычно мы стираем в три этапа: собственно, стирка, сушка, раскладывание вещей по местам. Но нарушение этого порядка может стать залогом успешного удаления шерсти домашних животных. Вместо того чтобы сразу загружать белье в стиральную машину, сначала поместите его в сушилку. Начните с короткого цикла сушки в барабане без нагрева, это поможет открепить волоски от ткани. Остальное сделает улавливающая сетка сушилки

Попробуйте валик для удаления шерсти

Липкий валик для удаления шерсти, который можно приобрести в любом магазине – лучшее решение, когда вам нужно быстро почистить одежду. Обратите внимание, существуют валики, которые удаляют волоски не с помощью липкой поверхности, а с использованием притягивающего их электростатического заряда. Они не менее эффективны, чем сугубо механические.

Воспользуйтесь трюком с резиновой перчаткой

Изделия из резины хорошо содержат на себе шерсть животных – вот почему инструменты для груминга часто делают резиновыми. Проведите перчаткой из этого материала по загрязненной поверхности и вы одним движением соберете все, что вам нужно. Для этого можно использовать, например, дырявые хозяйственные перчатки. Хотите повысить их эффективность – побрызгайте перед использованием на ладонь лаком для волос. А потом просто смойте все водой.

Соберите шерсть влажной микрофиброй

Ткани из микрофибры имеют множество применений, в том числе они способны собирать шерсть. Слегка намочите такую салфетку водой и отожмите, чтобы с нее не капало. Затем протрите загрязненный текстиль, двигаясь по прямой линии сверху вниз. Когда шерсть немного накопится, снимите ее, ополоснув салфетку. После этого его нужно будет хорошо отжать и можно будет продолжать работу.

Попробуйте ловушку для шерсти во время стирки

Специальные ловушки для стиральных машин способны улавливать шерсть и волосы сс одежды и текстиля. Они работают во время вращения в барабане с бельем, захватывая шерсть и выталкивая ее из ткани. Для достижения наилучших результатов не переполняйте барабан, чтобы ловушка для волос могла свободно перемещаться. И не используйте ее с кондиционерами для белья, которые могут снизить эффективность устройства.

Используйте кондиционер для белья

Кстати, сам по себе бельевой кондиционер может быть эффективным против шерсти. Такие средства разработаны для уменьшения статического заряда и могут помочь открепить шерсть с тканей. Если ваши вещи совместимы с кондиционерами, добавьте немного во время стирки. Альтернативой фабричному средству может стать дистиллированный белый уксус, обладающий схожими свойствами. Добавьте полстакана в барабан, но не используйте его слишком часто – он может ослаблять структуру волокон и вредить металлу, из которого сделана машина.

Используйте шарики для сушки

Шарики для сушки являются альтернативой жидкому кондиционеру для белья и салфеткам для сушки. Они ускоряют работу сушильной машины за счет увеличения циркуляции воздуха в барабане, что также снижает статический заряд. Последнее как раз помогает избавиться от шерсти на вещах. Побрызгайте шарики водой перед тем, как класть их в барабан сушилки, и они станут еще эффективнее. После работы почистите их мягкой щеткой.

Правильно планируйте цикл стирки

Использование специальных настроек стиральной машины поможет удалить шерсть домашних животных с одежды и предметов домашнего обихода. Режим предварительной стирки ослабит шерсть домашних животных, удалив ее с ткани еще до начала цикла стирки. А интенсивная стирка и интенсивный отжим помогут вымыть остатки. Но перед использованием любого из этих режимов ознакомьтесь с этикеткой вещи, чтобы убедиться, что эти циклы не повредят ткань.

Регулярно чистите стиральную машину

Содержание стиральной и сушильной машины в чистоте и хорошем рабочем состоянии особенно важно, если у вас есть домашние животные. Шерсть быстро скапливается в их фильтрах, что снижает эффективность работы приборов. Чистить его нужно как минимум раз в месяц.

Сушилки также необходимо регулярно чистить, чтобы они работали правильно и безопасно. Сетку для ворса следует очищать после каждого использования. Кроме того, важно регулярно проводить глубокую очистку вентиляционного отверстия сушилки, чтобы обеспечить максимальную производительность и предотвратить возгорание. Делать это нужно 3-4 раза в год, если у вас есть животные.

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