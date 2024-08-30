Как сделать белье максимально свежим: секреты стирки

Возможно, вы замечали, что от одежды некоторых людей постоянно приятно пахнет. Секрет может быть не только в высоком уровне личной гигиены, но и в правильном подходе к стирке.

Эксперты издания House Digest назвали несколько основных приемов, которые позволят вам получить очень свежую одежду и белье и не беспокоиться из-за их запаха. Часть из них – это рекомендации по правильной ароматизации вещей, а часть – изменение бытовых привычек, что принесет огромную пользу.

Самые несвежие вещи держите до стирки отдельно

Пижама, в которой вы спали неделю, и комбинезон, в котором ремонтировали машину, будут пахнуть, очевидно, по-разному. Поэтому перед стиркой их лучше держать в разных контейнерах. И тот, в котором вы храните зловонные вещи, нужно после каждого опорожнения обрабатывать антибактериальным спреем, чтобы он сам не начал пахнуть.

Избегайте перегрузки стиральной машины

Рекомендации по максимальной загрузке машины дают не просто так. Если превысить этот показатель, ухудшится циркуляция воды в барабане и трение вещей, обеспечивающее качество стирки. Так же нужно избегать чрезмерной загрузки стирального средства в машину. Невыполосканный порошок или гель остается в волокнах и может начать вонять.

Не оставляйте ношеную одежду валяться по дому

Ношенную одежду часто можно найти на полу в ванной, на спинках стульев и в других местах по всему дому. Но ей там не место. Вещи могут впитывать посторонние запахи, которые сложно будет вывести во время стирки. А также оставить свой запах на поверхностях. Поэтому собирайте сразу все грязное, а еще пригодное для использования возвращайте на место.

Попробуйте пищевую соду

Пищевая сода – это многоцелевой продукт, который творит чудеса на кухне, но он также пригодится во время стирки. Щелочность соды очень хорошо справляется с кислотными запахами, происходящими от таких вещей, как сигаретный дым и пролитое молоко. И в отличие от ароматизаторов, это средство не просто маскирует запахи, оно поглощает и устраняет их. Просто добавьте от четверти до половины стакана соды в моющее средство перед стиркой.

Налейте немного уксуса

Еще один распространенный, бюджетный бытовой продукт, хорошо удаляющий запах с текстиля – это уксус. Его собственный специфический аромат быстро выветривается, унося с собой все остальные запахи. Уксусная кислота в составе продукта не только освежает, но и уничтожает бактерии и возвращает мягкость волокнам. Приготовьте нужное вам количество уксусного раствора из расчета один стакан средства на три литра воды и замочите в нем вещи на 30 минут перед стиркой. Чтобы использовать уксус в стиральной машине, добавьте половину стакана к обычному количеству моющего средства. Но налейте уксус в дозатор для моющего средства, а не прямо на одежду.

Испытайте силу аммиака

Бытовой аммиак также имеет резкий запах, но быстро испаряется. Высокая щелочность позволяет ему связываться с химическими веществами в белках, маслах и жире, поэтому он удаляет пятна и их запахи. Аммиак также безопаснее использовать во время стирки, чем отбеливатель, поскольку он не влияет на цветные ткани. Но использовать его нужно только в хорошо проветриваемом помещении. И никогда не смешивать с отбеливателями. Чтобы удалить стойкие запахи белья, смешайте в тазу одинаковое количество нашатырного спирта и стирального порошка без отбеливателя. Растворите смесь в теплой воде. Замочите в этом растворе вещи на 30 минут, а затем постирайте, как обычно. Другой вариант – добавить полстакана нашатыря в стиральную машину с моющим средством и запустить горячий или теплый цикл.

Сушите вещи на воздухе

Белье, высушенное на веревке на улице может пахнуть удивительно свежо. В частности, из-за способности солнечного света убивать бактерии, которые могут жить в волокнах. Вешайте рубашки, брюки и платья вверх ногами, чтобы избежать заметных вмятин от прищепок на вещах, и сушите темную одежду в затененном месте, чтобы предотвратить выцветание. Более тяжелые вещи, такие как джинсы и спортивные штаны, требуют больше времени на сушку и могут стать жесткими, поэтому их часто лучше сушить в сушилках.

Заботьтесь о своей стиральной машине

Если эти стиральные лайфхаки не работают, корень проблемы может быть в запущенной стиральной машине. Очистите ее фильтр и обязательно промойте с каким-либо средством, убивающим плесень внутри механизма. Это может быть хлорный отбеливатель, уксус, так и специально изготовленное химическое средство. Не забывайте также время от времени протирать прокладки и уплотнители. Дверцы также следует оставлять открытыми после того, как вы закончите стирку, чтобы машина успела просохнуть внутри.

Используйте эфирные масла

Натуральные эфирные масла хорошо ароматизируют вещи. Но поскольку они маслянисты по своей природе, то могут оставить пятна, если их налить непосредственно на одежду. Ароматизатор лучше добавлять к жидкому средству для стирки (буквально несколько капель). Выбирайте запах по своему вкусу – вариантов здесь множество.

Убедитесь, что вы полностью просушили вещи

Запах затхлости может возникать в вещах из-за того, что вы плохо высушили их. Во влажной ткани начинают развиваться плесневые грибы, которые провоцируют появление запаха. Поэтому всегда проверяйте, полностью ли высохли вещи, прежде чем разложить их по местам. Если вы пользуетесь сушильной машиной и она выдает вам влажные вещи, проверьте ее настройки и почистите фильтр.

Посыпьте солью Эпсома

Обычно это средство добавляют в воду для ванн, чтобы лучше расслабиться. Но небольшое количество соли Эпсома, добавленное во время стирки, делает одежду свежей и мягкой. Все из-за ее способности усиливать действие стирального порошка. Как натуральный антисептик она борется с бактериями, а также поглощает запахи. Растворите половину стакана соли в воде, прежде чем добавлять его в дозатор, и запустите обычный цикл стирки.

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