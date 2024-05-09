Как вывести березку на огороде: народные методы борьбы с сорняком

Вьющийся сорняк, получивший в народе название березка, принадлежит к одним из самых сложных. Он имеет очень мощную корневую систему, которая может проникать в грунт на глубину до 6 метров, а его стебель вырастает до 3 метров длиной. Бороться с таким растением очень непросто.

К этим своим качествам березка очень быстро и эффективно размножается, давая за сезон до 500 семян, способных прорасти с глубины до 15 метров. То есть простым выпалыванием или перекапыванием здесь не обойтись. Вдобавок она отбирает у культурных растений воду и является убежищем для многих вредителей. Тем не менее, опытные огородники имеют несколько весьма полезных советов, как вывести березку со своего участка. OBOZ.UA рассказывает об их лайфхаках. Для большей эффективности эти способы следует сочетать меж собой.

Агротехнические методы

Прополка может быть эффективна против березки осенью и весной, когда можно порезать и собрать ее корни. Удалять их нужно очень тщательно, ведь даже из небольшой частицы может отрасти новая березка. Для борьбы с ней лучше всего применять вилы. Все собранные частицы нужно сжечь. А зеленые части сорняка выщипывать хотя бы раз в неделю.

Боится березка также мульчи и других покровных материалах. Если прикрыть участок, зараженный ею, от солнечного света, побеги растения погибнут и останется тщательно удалить корни, ведь это растение многолетнее и в следующем году снова прорастет из них.

Также полезно будет снизить кислотность почвы. Чтобы сорняк погиб, попробуйте внести в землю золу или известь.

Биологические методы

Сидераты, которые используют для обогащения почвы, могут помочь и в борьбе с березкой. Засейте одним из таких растений грядки, причем сеять старайтесь густо, чтобы не оставалось места для корней других видов. А когда они вырастут до 20-30 см, но до начала цветения, скосите и оставьте лежать на земле. Когда стебли с листьями немного перепреют, вкопайте их в землю. За это время под слоем сидератов погибнут побеги березки. Не забудьте удалить все ее корни.

Упомянутое выше мульчирование тоже можно назвать биологическим методом даже если вы используете для покрытия земли шифер или черную пластиковую пленку. Но для действительно ощутимого эффекта нужно проводить мульчирование и покрытие огорода на большой площади, чтобы предотвратить пересев и распространение березки с соседних участков.

Народные лайфхаки

Приготовить эффективные средства по уничтожению сорняков можно и своими силами. Вот несколько рецептов.

Растворите в 10 литрах воды 1,2 кг соли. Опрыскивайте этим раствором наиболее пораженные сорняком участки земли. При этом нужно также обрызгивать и само растение.

Концентрированный раствор соды поможет уничтожить зеленую часть березки. Приготовьте жидкость из 10 литров воды и 2 кг содового порошка и побрызгайте ею сорняки. Но постарайтесь при этом не попасть на соседние культуры.

Гербициды

Еще более эффективными будут химические гербициды, которые можно приобрести в любом магазине для садоводов. Гербициды сплошного действия уничтожат не только березку, но и вообще все растения на обработанном участке, поэтому применять их следует до начала сева или уже после сезона. Селективные гербициды работают только на конкретные растения, не причиняя вреда посевам. Их можно использовать и в разгар сезона. Некоторые средства нужно вкапывать в почву, некоторыми обрабатывать сами сорняки. Попросите консультантов помочь вам выбрать именно тот химикат, который подойдет для ваших конкретных условий.

При применении гербицида обязательно соблюдайте все инструкции, указанные на упаковке. Не превышайте концентрацию средства и способ внесения химиката, не пользуйтесь гербицидами в жару. Также ознакомьтесь со всеми мерами безопасности и позаботьтесь о том, чтобы защитить себя от воздействия вещества. Наденьте для проведения обработки защитные очки, респиратор, перчатки и резиновые сапоги. Пока не завершите все работы, ничего не ешьте и не курите, старайтесь не прикасаться к лицу вообще. Тщательно обмойтесь с мылом после того, как обработаете огород.

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