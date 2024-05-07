Как избавиться от тли на растениях: лайфхаки без химии

Тля, атакуя овощи, становится основной причиной потери урожая. Эти насекомые являются самыми большими вредителями в саду и огороде. Не всегда целесообразно использовать химические средства для борьбы с тлей.

OBOZ.UA собрал самые действенные экологические методы, которые помогут избавиться от вредителей. Народные средства могут быть достаточно эффективны, если их правильно использовать.

Уксус

Резкий уксусный запах будет отпугивать вредителей. Приготовить раствор достаточно просто: в емкости с 10 л воды следует развести 10 столовых ложек яблочного уксуса или 5 ложек 9% столового уксуса. Для лучшего эффекта следует добавить небольшое количество жидкого мыла – так раствор будет лучше прилипать к листьям. Тщательно размешайте раствор и опрыскивайте им кусты, деревья и цветы.

Древесный пепел

Необходимые ингредиенты:

теплая вода – одно ведро;

2 стакана древесной золы;

30 г жидкого мыла.

Следует тщательно перемешать все компоненты и оставить раствор на 10–12 часов для настаивания. Далее переливаем жидкость в емкость с пульверизатором и опрыскиваем все наземные части растений, пораженных тлей.

Аптечное средство

Пригодится и настой валерианы лекарственной. В трех литрах воды следует развести 50 мл жидкого мыла и 25 мл настойки валерианы. Тщательно перемешав, обрабатываем полученным раствором все растения, которые атаковала тля.

Молотый перец

Вам понадобится 50 г молотого перца и 1 литр воды. Раствор нужно вскипятить и оставить настаиваться по меньшей мере в сутки. После процеживания следует добавить 10 г жидкого мыла и опрыскать все деревья, кустарники и растения в саду. Делать это лучше после дождя. Перечная обработка помогает избавиться не только от тли, но и от муравьев.

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