Как избавиться от устаревшей грязи на дверце духовки: лайфхак

Прозрачная дверца – важная деталь духовки, которая помогает контролировать процесс приготовления пищи. Но она принимает на себя значительную часть типичных загрязнений, таких как жир или пригорелый белок, из-за чего становятся менее прозрачныой. И это делает уборку на кухне более проблематичной.

Чистка дверцы духовки может быть непростой, если вы неправильно комбинируете средство и инструменты. OBOZ.UA поинтересовался, что советуют по этому поводу профессионалы.

А их главный совет состоит в том, чтобы сочетать силу спрея, пены или чистящей жидкости с эффективностью скребка для стекла. Мягкая губка может не справиться со стойкими пятнами, а ее жесткая сторона – оставлять царапины на стекле, что нежелательно. Скребок же достаточно легко удалит загрязнение механически и при этом за счет гладкости своего лезвия не повредит стекло.

Итак, начните с того, что охладите духовку и нанесите на ее дверцу средство, которым вы обычно чистите ее от загрязнений. Дайте ему определенное время, чтобы действовать, ведь активные вещества должны разрушить структуру устойчивых пятен, а затем переходите к обработке скребком.

Держите инструмент под острым углом к стеклу и делайте им короткие аккуратные движения, словно подрезая пятно у основания. Так вы снимете все загрязнения просто и без повреждений поверхности.

Все, что вам останется напоследок, это смыть остатки средства и очистить поверхность дверцы водой. При желании можете обработать ее смесью воды и белого уксуса для дополнительного обезжиривания и блеска. Чтобы на стекле оставалось пятен от воды, обязательно протрите дверцу духовки досуха.

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