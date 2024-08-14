Как избавиться от вони в квартире? Рецепт домашнего освежителя с корицей, который понравится каждому

Время от времени в наших домах может возникать неприятный запах. Это нормальное явление, которое устраняется своевременной уборкой, но помочь преодолеть проблему может также освежитель воздуха.

В продаже вы можете найти немало видов ароматических средств для дома – от спреев с химозными запахами до изысканных аромадифузоров и свечей с качественными ароматизаторами. Но изготовить средство для дома можно и своими силами, воспользовавшись только натуральными ингредиентами. OBOZ.UA расскажет о коричном спре, который не только маскирует, но и устраняет неприятные запахи в доме.

Все, что вам понадобится для приготовления домашнего освежителя, это эфирное масло корицы, дистиллированная вода, водка и немного соли или соды. Смешайте в бутылке с распылителем по полстакана воды и водки. Затем возьмите небольшое количество соли или соды и капните в нее 15-20 капель эфирного масла корицы. Это нужно, чтобы ароматическое вещество хорошо растворилось. Когда соль впитает все масло, добавьте ее в пульверизатор, закрутите крышку и хорошо потрясите бутылку, пока все растворится без следа.

Эту смесь можно использовать в местах с неприятным запахом. Она будет устранять молекулы нежелательных ароматов, а вместо этого оставлять аппетитный запах корицы. Распылите ее в воздух в ванной или на кухне, где концентрация посторонних запахов самая высокая. Или побрызгайте декоративные подушки или ковер. Но наносите средство осторожно в небольших количествах, чтобы не наделать пятен.

Впрочем, на одной только корице можно не останавливаться. Поэкспериментируйте, смешивая данное масло с другими ароматами. Одним из лучших вариантов называют смесь с ароматом апельсина. Оптимальная пропорция – 10 капель апельсинового масла и 5 капель коричного. Далее рецепт аналогичен.

Хотите получить более сложный восточный аромат? К этим двум маслам добавьте по две капли эфирного масла мускатного ореха и имбиря. Испытайте себя в роли парфюмера и найдите свой личный запах, который дарит вам счастье. Ведь приятный запах в доме – это не только о комфорте, но и о настроении.

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