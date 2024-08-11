Вы и не догадывались: 6 способов использования лака для волос по всему дому

Лак для волос давно стал незаменимым помощником в создании идеальной прически. Однако немногие знают, что его возможности выходят далеко за пределы ухода за волосами.

Это универсальное средство может найти свое место во многих уголках вашего дома. Об этом более подробно рассказал Real Simple.

Лак для волос часто ассоциируется с блеском и фиксацией, но его уникальные свойства открывают широкий спектр применений, о которых вы, возможно, даже не догадывались.

Цветы

Все женщины, безусловно, любят цветы, но у них есть один недостаток. Они увядают еще до того, как мы успеваем достаточно насладиться их красотой. К счастью, существует гениальный лайфхак с лаком для волос.

Если слегка распылить на цветы это средство для волос, то это позволит сохранить их яркость и предотвратить быстрое опадание лепестков. Конечно же, речь идет исключительно о букетах срезанных цветов. Лакировать живые, растущие цветы – не самая лучшая идея.

Вставить нитку в иголку

Независимо от того, любите ли вы вышивать или вам просто нужно быстро зашить что-то, заправка нити в иглу может быть настоящим вызовом. Лак для волос может сделать этот процесс более легким. Просто нанесите немного средства на конец нити, чтобы ужесточить его. Это значительно сэкономит ваше время.

Блестки

Если вы любите творчество или у вас есть дети, то вероятно сталкивались с ситуацией, когда блестки осыпались с бумаги или поделок и создавали беспорядок. Конечно, блеск – это хорошо, но тогда, когда он находится на своем месте.

Чтобы избавиться от этой проблемы, просто сбрызните блестки лаком для волос после нанесения. Это никак не повлияет на их вид, но надежно зафиксирует их.

Мел

Мел может быть прекрасным инструментом для творчества, но его использование может привести к грязи по всему дому. Чтобы предотвратить беспорядок, сбрызните его лаком для волос. Тогда он перестанет крошиться и осыпаться.

Колготки

Хуже всего в колготках это то, что их очень легко порвать. Достаточно сесть на неровную поверхность, как по ноге уже начинает идти стрелка.

Лак для волос может стать временным спасателем, предотвращая дальнейшее разрушение ткани. Просто сбрызните место, которое повредилось, чтобы зафиксировать нити на месте. Это не решает проблему навсегда, но может помочь в экстренных ситуациях.

Ворс и шерсть домашних животных

Если у вас есть домашние животные, которые оставляют за собой кучу шерсти и ворса, лак для волос может помочь. Просто нанесите немного средства на чистую ткань и осторожно протрите ею загрязненную мебель.

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