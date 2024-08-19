Как избавиться от запаха плесени дома: действенные советы

Появление в доме плесени часто сопровождается возникновением соответствующего неприятного запаха. Причиной могут быть испорченная пища в холодильнике, влажное белье, или протекающая труба, и проблема требует немедленной уборки.

Споры плесени могут вызвать проблемы с дыхательными путями и аллергические реакции, а также портить стены, полы и провоцировать другие проблемы в доме. OBOZ.UA рассказывает, чем убрать плесень, если вы ее заметили так, чтобы не осталось в том числе запаха.

Как в доме появляется запах плесени

Споры плесени естественным образом находятся в воздухе, но для роста и размножения им нужна влага. Они могут быстро образовывать колонии, если найдут влажную поверхность, например, промокшую одежду, оставленную в куче, мокрый ковер, влажность на стенах. Затхлый запах возникает в результате метаболических процессов плесени и грибка, поскольку они разлагают органические материалы, такие как дерево, гипсокартон и ткань.

Затхлый запах не только указывает на наличие плесени, но и демонстрирует, что ее споры уже в достаточно большом количестве присутствуют в воздухе. В такой концентрации они могут представлять угрозу здоровью. И вот что нужно делать, если вы его заметили.

Определите источник запаха

Первый шаг к эффективному устранению запаха плесени – определение первопричины. Осмотрите места, подверженные воздействию влаги – ванную комнату, кухню, места пролегания труб. Переберите все текстильные вещи, прежде всего корзину для стирки и спортивные и пляжные сумки. Ищите признаки плесени, такие как изменение цвета на стенах, потолках и полах. Осмотрите скрытые места под коврами, мебелью, подвальные помещения, чердаки и крыши. Проверьте сантехнические приборы, трубы, крышу и желоба относительно протечек. Если источник остается непонятным, может потребоваться помощь профессиональных служб.

Как избавиться от запаха плесени в доме

После того, как вы определили источник плесени и решили проблему с влагой, пора переходить к уборке в этом месте. Вот средства, которые помогут быстро избавиться от затхлого запаха.

Проветривание

Если вы уничтожили колонию плесени, вызвавшую неприятный запах, обязательно проветрите и просушите все помещение, где она развилась. Откройте окна или воспользуйтесь вентилятором. Осушитель воздуха может снизить уровень влажности в вашем доме в целом, что сделает его менее благоприятным для развития плесени. Не лишним будет установить воздухоочиститель с HEPA фильтром, который уберет все аллергены.

Поглотители запахов

Если вы удалили плесень, но запах остался, воспользуйтесь поглотителем запаха, особенно в местах, где циркуляция воздуха затруднена. Купите в магазине готовый поглотитель или разместите в соответствующих точках миски с активированным углем, пищевой содой, кукурузным крахмалом, кофейной гущей или наполнителем для кошачьего туалета. Посыпьте ковры, мебель и другие поверхности, где есть запах, пищевой содой, а затем тщательно их пропыленосите.

Натуральные дезодоранты

Натуральным средством, нейтрализующим посторонние запахи, является уксус. Поставьте миски с белым уксусом или распылите его непосредственно на пораженные поверхности. Оставьте на несколько часов, а затем протрите. Противогрибковые свойства также имеют эфирные масла, такие как масло чайного дерева, эвкалипта и лаванды. Смешайте несколько капель любимого масла с водой и распылите раствор на поверхности, пораженные плесенью. Лимонный сок также обладает природными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Смешайте лимонный сок с водой и распылите его на пораженные плесенью участки.

Химические средства

Перекись водорода может уничтожить плесень и удалить запахи. Нанесите 3% раствор перекиси водорода на область, где была плесень, оставьте на 10 минут, а затем потрите и вытрите насухо. В качестве альтернативы можно воспользоваться бурой, аммиаком или разбавленным раствором отбеливателя, чтобы устранить плесень и связанные с ней запахи. Но не забудьте позаботиться о своей безопасности – используйте защитные перчатки, респиратор и очки, чтобы избежать контакта химикатов с кожей и вдыхания паров.

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