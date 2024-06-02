Как избавиться от затхлого запаха в доме раз и навсегда: полезные советы

Затхлый запах в доме возникает из-за появления плесени или грибка. Поэтому он может не только испортить атмосферу, но и негативно отразиться на здоровье.

К счастью, существует действенный способ избавиться от этой проблемы и предотвратить ее появление в будущем. О нем рассказал Аpartment Therapy.

Если вы чувствуете запах затхлости в своем доме, то предположительно где-то появилась плесень. Чтобы избавиться от вони раз и навсегда ни в коем случае нельзя маскировать ее с помощью ароматизаторов. Нужно как можно быстрее найти место, пораженное грибком и очистить его.

Как правило, эта проблема часто возникает в местах с повышенной влажностью и плохой циркуляцией воздуха, например, в подвалах, ванных комнатах и т.д. При поиске плесени обратите особое внимание на темные углы, участки за мебелью и раковинами.

Как избавиться от запаха?

Чтобы избавиться от затхлого запаха в вашем доме, нужно немедленно устранить его источник. Выбросьте мокрую древесину, ткань или любую другую пористую поверхность, пораженную плесенью или грибком. Если материал структурно является частью вашего дома, отшлифуйте поверхность, пока не уберете всю влажную или затхлую часть, а затем сбрызните ее антимикробным спреем.

Не достаточно визуально удалить плесень, ведь споры грибка могут распространиться достаточно глубоко и со временем снова спровоцировать появление запаха.

Если вы не хотите выбрасывать определенные вещи, сначала можно попытаться постирать их с уксусом, чтобы увидеть, исчезнет ли запах. Если нет, то не подвергайте себя опасности и избавьтесь от испорченных вещей.

Как предотвратить возвращение затхлого запаха?

Лучший способ предотвратить возвращение затхлого запаха – это предотвратить накопление влаги в помещении. Высушите все места, где застаивается вода, отремонтируйте сантехнику, регулярно и тщательно проветривайте свой дом.

Вы также можете приобрести осушитель и поддерживать уровень влажности около 40%.

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