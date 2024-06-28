Как избавиться от затхлого запаха в подвале: действенные способы

Подвалы – это важная часть дома, которая используется для хранения различных вещей, таких как консервация, инструменты, старая мебель и т.д. Однако они часто сталкиваются с влажностью и недостаточной вентиляцией, что приводит к появлению затхлого запаха.

Вонь может быстро распространиться по всему дому. Чтобы этого не произошло, House Digest поделились лайфхаком, который поможет справиться с этой проблемой.

Поскольку подвалы расположены под землей, там часто нет хорошей вентиляции. Учитывая то, что они еще и подвержены подтоплению и накоплению влаги, это может стать настоящей проблемой.

Даже если ваш подвал никогда не затапливался или вы совсем недавно его отремонтировали, вы все равно можете столкнуться с затхлым запахом. Не стоит пытаться справиться с ним с помощью освежителей воздуха, ведь они маскируют вонь, а не устраняют ее. Лучше воспользуйтесь простыми и действенными проверенными лайфхаками.

Как избавиться от затхлого запаха

Эксперты обнаружили, что лучшим средством против вони являются пищевая сода и уксус, если их правильно использовать. Однако перед тем, как применять их, убедитесь, что ваш подвал не поразила плесень, ведь она сделает ваши попытки дезодорации помещения напрасными.

Сода и уксус – это природные абсорбенты, обладающие способностью устранять запахи. Однако применять их одновременно не следует, иначе они просто нейтрализуют друг друга.

Поэтому, чтобы максимально избавиться от вони, нужно посыпать пол содой и оставить ее как минимум на 24 часа. За это время она впитает все запахи.

После этого уберите соду пылесосом или веником и распылите вокруг разведенный уксус с водой. Кислота окончательно нейтрализует бактерии, вызывающие неприятный запах.

Если экологические способы избавиться от они вам не помогли, то стоит посетить хозяйственный магазин и приобрести коммерческое химическое средство для нейтрализации запахов.

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