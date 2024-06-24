Как правильно постирать коврик в ванной и как часто это нужно делать

Коврик в ванной – это не только элемент декора, но и практичный предмет, обеспечивающий комфорт и безопасность. Он впитывает лишнюю влагу с ног после того, как вы выходите из душа и предотвращает то, что вы можете подскользнуться.

Однако со временем коврики в ванной накапливают грязь, пыль и т.п. и требуют очистки. Поэтому старший научный сотрудник P&G по уходу за тканями Сэмми Ванг рассказал о том, как это нужно делать.

Если вовремя не чистить коврики в ванной комнате, они могут стать рассадником плесени и бактерий. К счастью, большинство из них довольно легко стирать, поэтому для того, чтобы поддерживать их свежими, не потребуется слишком много времени и усилий.

Как часто нужно стирать коврик в ванной

То, насколько часто нужно стирать коврик в ванной комнате, зависит от того, насколько часто он используется. Если вы живете самостоятельно, то можно это делать реже, а если ванной пользуется целая семья, то чаще.

В целом, коврик следует стирать примерно раз в месяц или тогда, когда вы замечаете на нем признаки загрязнения.

Как правильно стирать коврики для ванной

Перед тем, как стирать какие-либо вещи, нужно ознакомиться с рекомендациями от производителя. Посмотрите на надписи и рисунки на этикетке, чтобы убедиться в том, что изделие можно стирать в стиральной машине. Это поможет предотвратить повреждения.

Перед тем, как загружать коврик в стиральную машину, его нужно убрать пылесосом и вытряхнуть, чтобы пыль, волосы и мусор не засорили фильтр прибора.

Независимо от того, стираете ли вы коврик в стиральной машине или вручную, используйте моющее средство для глубокой очистки, чтобы удалить стойкие запахи и загрязнения.

Сушка

Большинство ковриков для ванной можно сушить в сушильной машине. Но некоторые из них имеют резиновую подложку, которая может повредиться при сильном нагревании. Поэтому, если в инструкции по уходу от производителя ковриков не указано, что его можно сушить в сушильной машине, лучше этого не делать.

Когда следует выбрасывать коврик для ванной комнаты

Если вы заметите видимые признаки износа коврика, например, резиновая подкладка начала трескаться, или на ней появилась плесень, от которой невозможно избавиться, то пора приобрести новый.

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