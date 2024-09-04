Как избавиться от желтых пятен на матрасе за считанные минуты: действенный лайфхак

Недостаточно только стирать постельное белье – в регулярной очистке нуждается и матрас. Он может стать настоящим рассадником бактерий, например, кишечной палочки и грибковых спор, особенно во время летней жары.

Регулярная чистка требуется, чтобы избавиться от грязи, мусора и аллергенов. Эксперты рассказали, как очистить желтые пятна на матрасе в считанные минуты.

Матрасы следует менять каждые шесть-восемь лет и регулярно чистить, чтобы сберечь срок службы. Если жаркие летние ночи заставили вас проснуться липкими и потными, скорее всего, ваш матрас изменил цвет из-за кожных выделений и отмерших клеток. К счастью, есть простой способ избавиться от этих неприглядных пятен.

Возьмите две столовые ложки соды и ½ стакана моющего средства. Добавьте четыре столовых ложки смягчителя тканей и ½ стакана воды. Смочите белое чистое полотенце в смеси, тщательно отожмите и оберните вокруг утюга. Проведите утюгом, включенным на самый низкий режим, по пятну. Это сочетает тепло, пар и очистительную силу продуктов. Не используйте этот прием, если матрас с эффектом памяти.

Этот лайфхак очень популярен в сети, но некоторые пользователи утверждали, что добавлять кондиционер для ткани в моющий раствор не является великолепной идеей, ведь это может оставить липкость на поверхности.

Также можно смешать соду с несколькими каплями эфирных масел. Лучшими вариантами будут лимон или лаванда. Посыпьте смесь на пятно, оставьте на пару часов, а затем пропылесосьте остатки.

Когда дело доходит до чистки матраса ребенка, вы не хотите рисковать использованием агрессивных химикатов. Но белый уксус отлично справится со своей задачей. Подробнее об этом лайфхаке – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как идеально вычистить матрас, чтобы избавиться от грязи и аллергенов.

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