Как избежать появления плесени в стиральной машине: спасительные советы

Стиральная машина – один из важнейших бытовых приборов в доме, ведь именно она помогает сохранять одежду, постельные принадлежности и домашний текстиль чистыми и свежими. Но частые стирки в ней могут провоцировать развитие плесени в деталях.

Проявляется эта неприятность через появление затхлого запаха и ухудшение качества работы прибора. На выстиранных вещах могут оставаться пятна и разводы. Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, вам точно пора позаботиться о чистке своей стиралки. А как это сделать правильно, узнавал OBOZ.UA.

Профилактика

Когда дело доходит до борьбы с плесенью, один из лучших подходов – это не допускать ее развития вообще. Что непросто, учитывая, что в стиралке при работе создается влажная и теплая среда, то есть идеальные условия для развития грибков и бактерий.

Чтобы не допустить этого, никогда не оставляйте постиранные вещи в барабане. Вынимайте и отправляйте их сушиться как можно скорее. К тому же после каждого использования оставляйте дверцу прибора и лоток для моющих средств на несколько часов открытыми. Так ваша машина успеет просохнуть изнутри. Не забывайте также время от времени снимать и промывать лоток. И протирайте его досуха перед установкой обратно.

Еще одна плохая привычка, которая может привести к появлению плесени и грибка в вашей стиральной машине, – это использование прибора в качестве корзины для грязной одежды. Влажные и мокрые вещи, которые оставляют в барабане на несколько часов перед стиркой, могут привести к появлению плесени. Чтобы этого избежать, складывайте грязную одежду в отдельную корзину и просушивайте ее перед тем, как отправлять в стирку.

Чистка стиральной машины

Сейчас на рынке доступно немало готовых чистящих стиральных средств. Вы можете выбрать жидкий или порошковый продукт, как вам будет удобнее. Обрабатывайте им прибор раз в 3-6 месяцев в соответствии с инструкцией.

Однако вы можете воспользоваться для этой задачи и подручными средствами. Так хорошо очищает механизм стирки хлорный отбеливатель. Наденьте перчатки и с помощью губки обработайте им уплотнитель дверцы, внутреннюю поверхность барабана, лоток и другие детали. После этого налейте стакан отбеливающей жидкости в соответствующий дозатор и запустите длинный цикл стирки при горячей температуре воды. Барабан при этом должен быть совершенно пуст.

Если использование отбеливателя вам не подходит по какой-либо причине, вы можете воспользоваться такими продуктами, как белый уксус и пищевая сода. Лучший способ почистить ими прибор – это выставить на пульте управления самую высокую температуру и длинный цикл стирки, а затем добавить 2 стакана уксуса в отделение для моющего средства, и треть стакана пищевой соды в сам барабан. Убедитесь, что в машине нет вещей и запускайте ее работать. Когда она промоет себя, не забудьте просушить ее изнутри.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от неприятного запаха из сливных труб дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.