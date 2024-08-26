Что такое бамия: как вырастить экзотическое растение дома

Бамия, также известная как "окра" или "дамские пальчики", постепенно приобретает популярность среди садоводов и гурманов. Она обладает многочисленными полезными свойствами и может стать незаменимым ингредиентом во многих блюдах.

Также это растение вполне возможно вырастить в домашних условиях. О его преимуществах и технологии выращивания читайте в материале OBOZ.UA.

Сферы применения бамии

Благодаря своим питательным свойствам, бамия является отличным источником витаминов А, С, В, а также калия, кальция, железа, фолиевой кислоты и т.д. В кулинарии используют молодые, незрелые плоды, длиной до 10 см. Они имеют преимущественно нейтральный, но в то же время нежный, слегка сладковатый вкус. Их можно как жарить, тушить, варить, мариновать, так и употреблять в сыром виде.

Также овощ может использоваться в косметологии. Его мякоть избавляет кожу от сухости, шелушения и сыпи различного происхождения. Также бамия придает коже здоровый оттенок и является отличным компонентом для маски для волос.

Полезные свойства бамии

Бамия обладает мощными тонизирующими, антисептическими, омолаживающими свойствами и повышает иммунитет. Также она способствует стабилизации микрофлоры кишечника, понижению уровня холестерина, сахара в крови и желчи, а также вымывает из организма токсины и шлаки.

Кроме того, стручки бамии потребляют для профилактики некоторых заболеваний, например катаракты, болезней кровеносной и сосудистой системы, а также для поддержания здоровья костей и мышц.

Когда и как высаживать бамию

Бамия принадлежит к семейству мальвовых и является однолетним растением, произрастающим до одного-двух метров в высоту. Ее стручки имеют характерную длинную форму с ребристой поверхностью и могут достигать длины от 5 до 15 сантиметров.

Бамия лучше всего приживается в открытом грунте с рассады. В марте семена высевают в горшки и накрывают пленкой или стеклом. До появления ростков температура в помещении должна быть около 20 градусов. После – температуру снижают до 15 градусов. Когда рассада достигнет высоты 10-15 см, ее пересаживают в хорошо подготовленную почву, без сорняков.

После высадки растения накрывают пленкой и обеспечивают регулярный полив. После достижения высоты 40 см, растение следует привить, чтобы простимулировать лучшее развитие боковых побегов.

Подкармливать растение нужно каждые две недели, используя раствор из 20 граммов пепла на ведро воды.

Сбор урожая

Сбор бамии следует проводить осторожно, поскольку ее плоды покрыты пухом, который может вызвать аллергию. Поэтому лучше собирать их в перчатках. Но после термической обработки это напыление становится безвредным.

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