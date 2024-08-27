Как красить глаза в зрелом возрасте: советы для невероятного макияжа каждый день

С возрастом кожа вокруг глаз сильно теряет упругость и макияж, который когда-то так освежал, становится нашим врагом, лишь подчеркивая возраст. Хотя на самом деле решить проблему и снова заставить косметику работать на себя не так уж сложно.

Профессиональные визажисты советуют подкорректировать свой подход. И OBOZ.UA собрал их основные советы, которые снова сделают мейкап глаз вашим союзником.

Инвестируйте в уход

Как картину лучше рисовать по хорошо подготовленному полотну, так и макияж нужно делать на коже, состояние которой не вызывает нареканий. Проконсультируйтесь с профессионалом относительно средств, которые помогут вам правильно очистить, отшелушить и увлажнить кожу.

Используйте праймер

На текстурированной коже тени начинают сильнее скатываться. Чтобы решить эту проблему, приобретите праймер. Он не только увеличит стойкость макияжа, но и делает его ярче.

Подчеркивайте водную линию светлым карандашом

Подводка водной линии более светлым оттенком, таким как бежевый, сделает ваш взгляд свежим и открытым. А вот темный наоборот – придаст ему тяжести и мрачности.

Попробуйте термотушь

Такая тушь образует вокруг ресниц устойчиво держащиеся трубочки. Она не осыпается и не стирается, углубляя тем самым тени под глазами. Единственный недостаток – она может течь от контакта с водой.

Красясь, смотрите прямо перед собой

Особенно этот прием будет полезен тем, у кого сформировалось нависшее веко. Если вы будете поднимать его или смотреть в сторону при нанесении макияжа, то не сможете правильно учесть этот нюанс. Поэтому ставьте зеркало перед собой и смотрите прямо, чтобы получить наилучший результат.

Попробуйте цвета самоцветов

Темные и нюдовые оттенки – это прекрасно в любом возрасте. Но комплиментарный к вашим глазам цвет драгоценных камней может творить чудеса с вашим взглядом. Пробуйте изумрудный зеленый или глубокий сапфировый синий, если хотите свежести и яркости.

Регулярно очищайте инструменты для макияжа

С возрастом кожа становится более обезвоженной, а значит и чувствительной. Также сильнее реагируют на все и глаза. Из-за плохо очищенных кисточек и спонжей они могут страдать от воспалений и других проблем. Поэтому тщательно ухаживайте за своим инструментом. Здесь расслабляться нельзя.

Завивайте ресницы

Ничто так не раскроет ваш взгляд, как хорошо подкручены ресницы. Поэтому приобретите себе подходящую тушь и попробуйте специальные щипцы.

Попробуйте легкие в нанесении текстуры

Чем меньше вы будете тянуть кожу век, тем лучше. Поэтому отдавайте предпочтение тем продуктам для макияжа глаз, которые легко наносятся. Побалуйте себя гелевыми карандашами или кремовыми тенями, и вы заметите разницу.

Красьте нижние ресницы

Легкое прикосновение туши к нижним ресницам поможет сильнее раскрыть веки. Поэтому, даже если вам всегда не нравился этот прием, все же отважтесь попробовать его. Вполне возможно, что результат вас приятно поразит.

Выбирайте формулы с уходом

Чем старше мы становимся, тем в большей заботе нуждается наша кожа. Поэтому ищите для макияжа продукты, которые дополнительно будут приносить ей пользу. Например, увлажнять или питать.

Не забывайте все тщательно смывать

Качественное умывание становится все более важным с возрастом, так как грязь и остатки макияжа могут накапливаться в складках кожи. Снимайте все продукты соответствующими средствами, умывайте лицо деликатным средством и не забывайте об этапе увлажнения – чистая кожа воспринимает его лучше.

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