Как легко убрать остатки свечей из баночек: лайфхаки

Свечи стали не только атрибутом создания уютной атмосферы в доме. В условиях отключения света это настоящая необходимость. В настоящее время в ассортименте множество декоративных емкостей для свечей, которые не хочется выбрасывать сразу после использования.

Полностью удалить весь старый свечной воск достаточно непросто. OBOZ.UA собрал лучшие советы, которые помогут удалить остатки свечей из емкостей.

Способ 1

Белый уксус может спасти ситуацию. Кислотность уксуса расщепит остатки воска, оставляя банку безупречно чистой и готовой к повторному использованию.

Удалите из банки весь воск, который сможете с помощью ножа или ложки. Не используйте ничего слишком острого, иначе вы рискуете поцарапать банку. Выскоблив весь воск, залейте его горячей водой. Это облегчит очищение. Однако убедитесь, что вода не слишком горячая, поскольку кипяток может повредить стекло.

После того, как вы удалите весь воск с помощью выскабливания и расплавления, можно использовать уксус. Нанесите немного уксуса на ткань или бумажное полотенце и протрите им внутреннюю часть банки. Излишняя липкость должна исчезнуть, и ваша банка для свеч будет как новая.

Способ 2

Изопропиловый спирт, известный в народе как медицинский спирт, является еще одним мощным растворителем, который также может удалить воск. Кроме того, можно использовать жидкость для снятия лака с ногтей, содержащую растворитель ацетон. Другие более жесткие растворители, например средство для мытья окон, отбеливатель и даже средство WD-40, тоже значительно облегчат удаление воска.

После использования химических растворителей тщательно вымойте банку для свеч горячей водой с мылом.

Способ 3

Можно поставить банку в морозилку на ночь. Глубокая заморозка облегчит удаление воска. Утром просто переверните емкость вверх дном и воск должен легко выпасть. Можно использовать ложку или нож, чтобы удалить остатки. Затем нужно тщательно очистить банку теплой водой с мылом и вытереть насухо полотенцем.

Способ 4

Надо предварительно нагреть духовку до 100 градусов, покрыть противень фольгой и перевернуть использованные свечи на фольгу.

Через 10-15 минут воск должен начать вытекать на фольгу. Далее следует вытащить противень из духовки, поставить на термостойкую поверхность и осторожно очистить емкость от остатков воска. После охлаждения обработайте банку мыльным средством и теплой водой.

Важная оговорка: этот метод подходит только для стеклянных банок для свечей без декора.

Способ 5

Можно сделать водяную баню. Этот метод лучше всего действует для удаления воска со дна и боковых стен емкости.

Нужно наполнить кастрюлю водой и довести ее до кипения. Над кастрюлей следует поставить небольшой контейнер, а в него поместить банку от свечи. Воск станет мягким примерно через 5-10 минут – тогда можно вынимать банку и удалить остаточный воск с помощью деревянных палочек.

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