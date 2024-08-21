Обойдемся без уксуса: как легко отчистить кофеварку от накипи

Кофеварку следует чистить регулярно, иначе она может стать идеальным местом для размножения грибковых спор. Экологической альтернативой химическим средствам всегда был уксус. Однако эта жидкость обладает слишком резким запахом, что может испортить аромат кофе.

Эксперты говорят, что очистить кофеварку от грязи и накипи можно с помощью дешевого аптечного средства. Это быстрый и эффективный лайфхак, который справится со сложными загрязнениями.

Чем очистить кофеварку

Перекись водорода не только очистит и дезинфицирует кофеварку, но и будет предотвращать развитие плесени. Ингредиент является сильным окислителем, позволяющим убивать вредные микроорганизмы. Правильное использование перекиси водорода поможет вам легко удалить накипь и обеспечит действенную дезинфекцию.

Для начала вам просто нужно добавить 1 стакан перекиси водорода в кофеварку, наполненную водой. Запустите процесс приготовления кофе – это позволит продезинфицировать и быстро уничтожить бактерии.

Обязательно запустите несколько дополнительных циклов заваривания, используя только чистую воду, чтобы убедиться, что перекись водорода полностью удалена из кофеварки.

Альтернативные способы очистки кофеварки без уксуса

Если у вас под рукой нет перекиси водорода и вы не хотите использовать уксус, есть несколько альтернативных ингредиентов.

Спирт также может служить отличным дезинфицирующим средством, если использовать его в кофеварке. Просто возьмите водку или спирт и налейте в резервуар до четверти. Затем заполните до конца водой, чтобы получить соотношение 25% спирта и 75% воды.

Запустите кофеварку как обычно. Как и при использовании перекиси водорода дважды промойте прибор чистой водой.

Пищевую соду можно использовать для этой цели. Добавьте ¼ стакана пищевой соды в кофеварку, наполненную водой. Удалите все имеющиеся комки, а затем пропустите смесь в обычном режиме заваривания. Тщательно промойте прибор чистой водой, чтобы удалить все абразивные частицы.

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