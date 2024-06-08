Как мотивировать себя на большую уборку: 10 безотказных методов

Наверное, каждый человек любит, когда его жилье чистое и аккуратное. Однако все время от времени откладывают уборку на потом, ведь это может быть скучной и изнурительной задачей.

Отсутствие мотивации может быть вызвано многими причинами, заставляющими думать, что уборка – это сверхсложный процесс. Поэтому Apartment Therapy поделились самыми лучшими методами, которые помогут вам найти в себе силы.

Установите таймер

Установите таймер, например, на 5 минут и попробуйте сделать как можно больше дел. Вы удивитесь, как на самом деле мало времени нужно для того, чтобы навести поверхностный порядок. Кроме того, начать – это самое сложное. Поэтому, если вы будете уверены, что вам потребуется сконцентрироваться всего на 5 минут, то начать дело будет гораздо легче.

Пригласите друзей

Пригласите на ужин друзей или членов семьи. Это может стать великолепной мотивацией для уборки, ведь никто не хочет принимать гостей в беспорядке.

Включите музыку

Музыка поднимает настроение, так что если вы будете ее слышать, вам будет значительно легче приплясывая начать раскладывать вещи по местам.

Используйте систему вознаграждений

Придумайте для себя определенное вознаграждение за проделанную работу. Например, вы можете решить, что как только завершите уборку, пойдете есть мороженое. Или после того, как вымоете всю ванную комнату, вы сможете принять расслабляющую ванну.

Представьте себе чистое пространство

Представьте себе, как удивительно будет выглядеть ваше помещение, когда оно станет чистым и организованным. Визуализируйте то, как вы будете чувствовать себя в опрятном доме.

Найдите свое "почему"

Подумайте о том, почему вы хотите, чтобы у вас дома было чисто. Найдите какие-либо причины и сконцентрируйтесь на них, а не на том, что вам придется прилагать немалые усилия.

Сделайте уборку привычкой

Если у вас есть ежедневные ритуалы и привычки, то добавьте к ним небольшую уборку. К примеру, во время того, как заваривается утренний кофе, немного уберитесь на кухне. Если это станет привычкой, то не будет вызывать чувство стресса.

Начните с малого

Не думайте о том, что вам нужно убрать весь дом, ведь масштаб работ будет пугать и демотивировать. Сосредоточьтесь для начала на одной комнате и, например, на том, что вам нужно лишь положить вещи на свои места, а затем нужно только вытереть пыль и т.д.

Хвалите себя

Когда вы получите хоть какой-то результат, остановитесь, подумайте над тем, чего вы добились и обязательно похвалите себя за это. Любой результат – это уже лучше, чем ничего, поэтому откажитесь от самокритики и признайте, что вы добились определенного успеха.

Найдите другие методы

Если ни один из вышеописанных методов вам не помог, ведь вы просто категорически не любите уборку, то, возможно, не стоит себя заставлять. Если чистота не доставит чувства удовольствия, то она не стоит усилий. Попытайтесь обсудить это со своими сожителями и поделите обязанности. К примеру, вы готовите, а они убирают на кухне.

Если вы живете самостоятельно – вы можете просто раз или два в неделю заказывать услуги килинговых компаний.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие моющие средства мы часто используем неправильно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.