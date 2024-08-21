Как на украинском назвать 'достояние': перевод мало кто знает

Украинский язык богат и благозвучен, поэтому стоит заботиться о его чистоте, избавляясь от русизмов и кальки. В бытовой речи часто встречаются ошибочные слова и выражения, возникшие вследствие то ли дословного перевода, то ли калькирования с русского.

Например, мало кто знает, как перевести на украинский популярное слово "достояние". OBOZ.UA рассказывает о лучших соответствиях.

"Достояние" имеет благозвучный аналог в украинском языке – это "набуток".

Словари дают следующее толкование слова: "набуток – те, що набувається працею, при затраті сил та енергії".

Кроме того, "набуток" можно использовать для обозначения вещи, безраздельно принадлежащей кому-либо.

Например:

Степан відмовлявся віддати більшовикам набуток, що споконвіку належав його родині.

Головним Івасевим набутком була величезна бібліотека.

Синонимами к слову "набуток" являются:

достижение;

приобретение;

достояние.

Ідеш вперед, як у тернах, що рвуть твоє тіло... За кожний здобуток платиш ціною крові… (Михайло Коцюбинський).

Спортсмени привезли медалі, кубки, грамоти та інші здобутки.

"Покажи-но своє надбання", – просила бабця в онуки, що привезла з міста ошатну сукню.

Мишко вирішив тікати світ за очі, в Америку – там, кажуть, можна й золото надбати.

Вірші та картини Тараса Шевченка стали великим надбанням українського народу.

Стихи и картины Тараса Шевченко стали большим достоянием украинского народа.

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