Как на украинском назвать 'любителя': перевод популярных выражений

Как бы вы назвали на украинском языке человека, который что-то очень любит? А как того, кто занимается каким-нибудь делом непрофессионально? Очень вероятно, что на оба вопроса вы ответили словом "любитель".

Впрочем, филологи порой спорят о том, насколько типично украинским оно и не возникло ли под влиянием десятилетий русификации. К примеру, Словарь украинского языка в 20 томах его фиксирует. Так же рекомендовал его употреблять языковед Александр Пономарив. Тем не менее, OBOZ.UA решил собрать несколько альтернатив для сомневающихся или просто желающих сделать свой язык богаче. В любом случае, знание большого количества синонимов не повредит.

Итак, мы выяснили, что основных значений у слова два. Первое – это человек, который что-то очень любит, имеет к чему-то большую страсть (любитель чаю, любитель читання, любитель ходити босоніж). Второе – непрофессионал (музикант-любитель, спортсмен-любитель, кулінар-любитель). Украинские словари предлагают свои отдельные соответствия для обоих этих значений.

Если вам нужно рассказать о предпочтениях человека, вот какие варианты можно использовать:

прихильник;

шанувальник;

поціновувач;

цінитель;

цінувальник;

звеличник.

Впрочем, предлагает украинский язык еще и несколько специальных слов на обозначение определенных увлечений. Так на ценителях книг и чтения можно назвать словом книголюб. А того, кому нравится петь – співолюбець. Если человеку нравится слава и уважение, то в таком случае уместно будет употребить слова шанолюб[ець], славолюб[ець]. Того, кто никогда не прочь поесть или особенно ценит какое-нибудь блюдо можно назвать ласим, или ласуном (ласієм), если же речь идет об отдельном блюде, то стоит говорить "ласий до" - ласий до солодкого, ласий до випічки, ласий до гострих страв.

Когда же вам нужно описать кого-то, кому очень нравится чем-то заниматься, но он делает это непрофессионально, в таком случае используйте следующие слова:

аматор;

дилетант;

охотник;

охочий.

Кстати, именно словом "охочий" правильно называть того, кто имеет к чему-то выраженное желание. Вариант "бажаючий" является активным причастием и украинскому языку не присущ вообще.

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