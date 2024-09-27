Как сказать на украинском 'большому кораблю – большое плавание': все варианты

Фразеология – часть любого языка, которую можно изучать бесконечно и наслаждаться при этом его красотой и остроумием его носителей. А хорошо ли вы знаете фразеологию украинского языка ?

К примеру, как бы вы перевели фразу "большому кораблю – большое плавание"? Авторство этого афоризма приписывают римскому сатирику Петронию, жившему в 1 веке нашей эры. Его используют либо для пожелания удачи, либо как ироничный комментарий к чьим-то весьма амбициозным планам. OBOZ.UA искал украинские аналоги.

Если учесть тот факт, что это древний афоризм, его употребление в прямом переводе ошибкой не будет. Поэтому смело пользуйтесь формулировкой "великому кораблю – велике плавання".

Впрочем, Русско-украинский словарь устойчивых выражений предлагает несколько фразеологизмов, которые можно использовать в том же смысле. К примеру, заменить в оригинальной фразе корабль на телегу, но не только. Вот список колоритных вариантов:

великому возові – велика й дорога;

більшому більше й треба;

великому велика й яма;

великій рибі в глибокій воді плавати;

коли мені, сліпому, курка, то тобі, видющому, дві;

орел мухи не ловить, а слон за мишею не ганяється;

більшому хистові більший простір.

Используйте эти варианты в своей речи вместе с более привычной фразой. Это обогатит ее и сделает более образной и меткой.

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