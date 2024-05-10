Большинство украинцев знают по меньшей мере два языка, украинский и русский, что имеет свои преимущества и недостатки. Суржик – это довольно распространенное явление, однако все больше людей пытаются искоренить покручи из повседневной речи.

Некоторые русские слова стали настолько распространенными, что большинство граждан даже не знают об их украинских аналогах. Поэтому OBOZ.UA собрал несколько вариантов перевода термина "щепотка".

Из-за многолетнего угнетения украинского языка и культуры со стороны России, украинцы начали забывать о многогранности и разнообразии соловьиной, и упрощать свою речь русскими языковыми покручам.

На самом деле в суржике нет ничего страшного, но если мы стремимся сохранить национальную идентичность, то следует стремиться к сохранению чистоты украинского языка.

Когда речь идет о небольшом количестве чего-то сыпучего, что можно взять с помощью двух-трех пальцев, люди не редко используют слово "щіпотка", например, "щіпотка солі". Однако этот вариант перевода абсолютно неправильный, ведь в украинском есть гораздо более точные варианты.

Наш язык очень богат и разнообразен, поэтому имеет несколько синонимов, которыми можно заменить русское слово:

Пучка;

Дрібка;

Щіпка;

Щепта.

Примеры

В рецепті йдеться, що потрібно додати дрібку солі;

Поки ви не поїдете до графа та не привезете путньої відповіді, – не дістанете від мене ні щіпки вашої поганої табаки;

Коли будете готувати їжу, не забудьте додати пучку спецій;

Я нібито додала лише щепту перцю, але вони відмовилися їсти та сказали, що страва надто гостра.

Также для обозначения совсем небольшого количества чего-то можно использовать слово "дещиця".

Пример

Я цілий рік працювала, а грошей заробила дещицю.

Как видите, слово "щепотка" можно перевести многими способами. Запомните их и используйте в повседневной жизни, чтобы сделать свою речь более интересной.

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