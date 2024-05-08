Как перевести на украинский 'терпение лопнуло': лучшие варианты

В каждом языке есть свои эмоциональные устойчивые выражения для описания определенных состояний и ситуаций. Их, как правило, не легко перевести, ведь дословно это делать не уместно.

Это касается и русской фразы "терпение лопнуло". Об украинских аналогах этого выражения, рассказывает OBOZ.UA.

Фразеологизм "терпение лопнуло", используется для того, чтобы описать ситуацию, когда человек больше не может терпеть что-либо, теряет самообладание и дает волю своим эмоциям.

Как правило, его используют в состоянии крайнего раздражения или гнева.

Из-за многолетнего давления русской культуры и языка на украинский люди начали забывать о некоторых удельно украинские выражения и либо пользоваться русскими, либо переводить их дословно, создавая языковые кручи. Таким образом и возник вариант "терпіння лопнуло", но он абсолютно ошибочен.

Если вы попали в ситуацию, в которой хотите подчеркнуть и потому, что ваше душевное равновесие нарушено, а выдержка уже на грани, то лучше сказать "терпець увірвався".

Примеры:

Після чергового скандалу терпець увірвався і вона пішла;

Він так довго чекав у черзі, що його терпець увірвався;

Терпець вже увірвався, тому я не збираюся це терпіти.

Это выражение можно использовать как в обычных бытовых разговорах, так и в публицистическом стиле, чтобы подчеркнуть, насколько определенная ситуация вызывает возмущение, стресс и волнение.

Также выражение "лопнуло терпение" имеет синонимическую фразу "чаша переповнена". Она используется в переносном смысле и подразумевает так называемую чашу терпения.

Примеры:

Чаша мого терпіння переповнилася. Я більше не можу це терпіти;

Чаша її терпіння переповнена, тому вона і зірвалася;

Не дивно, що він так розлютився, адже в усіх чаша терпіння вже переповнена.

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