Как перевести на украинский "терпение лопнуло": лучшие варианты
В каждом языке есть свои эмоциональные устойчивые выражения для описания определенных состояний и ситуаций. Их, как правило, не легко перевести, ведь дословно это делать не уместно.
Это касается и русской фразы "терпение лопнуло". Об украинских аналогах этого выражения, рассказывает OBOZ.UA.
Фразеологизм "терпение лопнуло", используется для того, чтобы описать ситуацию, когда человек больше не может терпеть что-либо, теряет самообладание и дает волю своим эмоциям.
Как правило, его используют в состоянии крайнего раздражения или гнева.
Из-за многолетнего давления русской культуры и языка на украинский люди начали забывать о некоторых удельно украинские выражения и либо пользоваться русскими, либо переводить их дословно, создавая языковые кручи. Таким образом и возник вариант "терпіння лопнуло", но он абсолютно ошибочен.
Если вы попали в ситуацию, в которой хотите подчеркнуть и потому, что ваше душевное равновесие нарушено, а выдержка уже на грани, то лучше сказать "терпець увірвався".
Примеры:
- Після чергового скандалу терпець увірвався і вона пішла;
- Він так довго чекав у черзі, що його терпець увірвався;
- Терпець вже увірвався, тому я не збираюся це терпіти.
Это выражение можно использовать как в обычных бытовых разговорах, так и в публицистическом стиле, чтобы подчеркнуть, насколько определенная ситуация вызывает возмущение, стресс и волнение.
Также выражение "лопнуло терпение" имеет синонимическую фразу "чаша переповнена". Она используется в переносном смысле и подразумевает так называемую чашу терпения.
Примеры:
- Чаша мого терпіння переповнилася. Я більше не можу це терпіти;
- Чаша її терпіння переповнена, тому вона і зірвалася;
- Не дивно, що він так розлютився, адже в усіх чаша терпіння вже переповнена.
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