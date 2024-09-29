Как наносить румяна как профи: советы, которые подойдут всем

Румяна – классический и очень распространенный способ завершить свой макияж. Они способны создать свежий и сияющий образ и стать ненавязчивым акцентом.

Однако неправильно нанесенные румяна наоборот – придают лицу болезненный вид и могут сделать его старше с виду. Как этого избежать, издание Popsugar расспросило экспертов.

Существует гораздо больше вариаций в технике нанесения румян, чем вы могли ожидать. Более того, каждый тип кожи, текстура и тон имеют особенности, которые нужно учитывать, чтобы добиться нужного эффекта – от поднятия скул до придания коже слегка загорелого вида.

Выберите правильную текстуру

Существует три основных формулы румян: кремовая, жидкая и классическая пудровая. Кремовые отлично растушевываются. Их достаточно немного разогреть на коже, а затем можно распределить даже пальцами. Жидкие румяна обеспечивают менее плотное покрытие и их нужно наносить кистью. Пудровые тоже обязательно наносить с помощью инструмента – круглой мягкой кисти или пуховки. Однако эта текстура будет нестойкой, особенно в жаркую погоду.

Учтите тип своей кожи

Люди с чувствительной кожей почти всегда имеют покраснения на лице. Поэтому, прежде чем нанести румяна, нужно их визуально убрать, чтобы не усилить видимость проблемы. Для этого существуют зеленые корректоры и всевозможные консилеры.

Если ваша кожа подвержена акне, то она, скорее всего достаточно жирная, поэтому вам лучше подойдут пудровые румяна. Также имейте в виду, что мерцающий продукт может подчеркивать сыпь, поэтому лучше придерживайтесь матовых текстур.

Жирная, но не проблемная кожа лучше всего комбинируется с кремовыми румянами. Так же эта текстура подойдет тем, у кого кожа на лице сухая.

Выберите правильный оттенок

Еще один момент, который вам нужно будет учесть, это цвет румян, который лучше всего подходит вашему тону кожи. Людям со светлым тоном кожи следует выбрать розовые цвета персикового или холодного оттенка. Для среднего тона лучше подойдут более теплые цвета, например розовый цвет розы или коралловый. На оливковую кожу хорошо ложатся персиково-коричневые тона или теплый розовый цвет. Впрочем, главное, это чтобы оттенок румян вам нравился. Если вы подберете цвет продукта по всем законам, но он не будет доставлять вам радость, вряд ли вы будете чувствовать себя уверенно с таким макияжем.

Не забудьте о событии, для которого вы краситесь

Для ежедневного макияжа достаточно легкого прикосновения вашего любимого оттенка. Наберите немного продукта на пальцы и похлопайте ими по скулам. Если впереди важное событие, стоит потратить время на то, чтобы хорошо контурировать лицо румянами.

Опять же, для повседневного образа немного блеска от кремовых румян может придать яркости вашей коже. Но если на событии будет фотосъемка, имейте в виду, что масла в кремовом продукте могут слишком блестеть в свете вспышек. В таком случае берите более насыщенные и пигментированные пудровые румяна. Если впереди длинный день, то попробуйте скомбинировать два продукта – нанесите кремовую текстуру, а сверху закрепите пудровым средством соответствующего оттенка для устойчивости.

Красьтесь при хорошем освещении

Свет, при котором вы делаете макияж, имеет решающее значение для вашего образа. Это особенно актуально для образов с мерцающими румянами. Если будет слишком темно, вы рискуете нанести слишком много продукта и получить эффект болезненного румянца. В идеале следует краситься при дневном освещении прямо перед окном. Если в вашем помещении недостаточно природного света, покупка небольшой недорогой кольцевой лампы, которую можно прикрепить к зеркалу, станет хорошим решением.

Измените технику нанесения румян

Важен не только тип румян, но и то, как вы их наносите. Вы можете создать множество разных образов, просто изменяя технику нанесения. Если у вас удлиненное или овальное лицо, нанесите румяна прямо под яблочки щек, чтобы добавить объем и создать иллюзию округлости. Удлинить круглое лицо поможет нанесение румян на скулы с последующей растушевкой их вверх и в направлении висков.

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