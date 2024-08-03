Как научиться стричь газон дома как профи: советы

Лучшее место для отдыха у дома – это мягкий и пушистый газон. Однако сделать его привлекательным и ухоженным не так просто.

Подстригание газона – это настоящее искусство. Woman & Home поделился советами, которые помогут вашей траве выглядеть так же хорошо, как и у профессиональных садоводов.

Когда лучше косить газон

Лучше не косить траву в жару или когда она влажная, потому что это может повредить ее. Начните это делать незадолго до обеда, когда утренняя роса улетучилась, но на улице еще не слишком жарко.

Уберите газон

Прежде чем запустить газонокосилку, проверьте, нет ли на газоне мусора и других предметов. Жесткая вещь, например, камни могут повредить лезвия ваших инструментов.

Проверьте высоту лезвия

Если скашивать траву слишком коротко во время вегетационного периода, это приведет к тому, что растения не смогут эффективно фотосинтезировать или удерживать влагу. Это одна из худших вещей, которая может случиться с вашим газоном, ведь и травяной ковер будет не слишком плотным, и сорнякам будет легче распространяться.

Используйте правило двух третей. То есть срезайте только верхнюю треть травы.

Проверьте остроту лезвий

Убедитесь, что лезвия косилки острые. Тупые лезвия могут не срезать, а вырывать траву, создавая идеальную среду для развития сорняков.

Как сделать красивый узор на траве

Полосы на газонах появляются после использования роликовой косилки, несколько приглаживающей траву. Если делать срезы в разных направлениях, то падающий на газон свет создает впечатление, будто полосы несколько отличаются по цвету. Если вы хотите добиться такого эффекта, то следует оставлять траву немного длиннее обычного.

Начните косить прямо у края газона и срезайте траву по прямой линии по всей длине участка. Во время движения немного заносите край газонокосилки над линией, где вы только что срезали, чтобы не пропустить ни одного растения.

Также эксперты советуют не ходить слишком быстро, чтобы оптимизировать эффективность резки. Кроме того, косите на постоянной скорости, чтобы получить равномерный изгиб травы.

Воспользуйтесь ножницами

Участки, где не смогла проехать газонокосилка, например, места возле забора, также нуждаются во внимании. Возьмите садовые ножницы и аккуратно подровняйте все остатки травы.

Почистите газонокосилку

После того, как вы завершили кошение, обязательно почистите газонокосилку. Это нужно сделать, чтобы предотвратить засор ходовой части скошенной травой и другим мусором.

Прежде чем чистить устройство, убедитесь, что вы отключили его от источника питания.

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