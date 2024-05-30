Простой способ избавиться от сорняка на брусчатке: как обойтись без химии

Сорняки на брусчатке – это распространенная проблема, с которой сталкивались, вероятно, все владельцы земельных участков. Как ни странно, вредные растения очень выносливы и могут расти даже среди асфальта.

Существует множество способов борьбы с сорняками, но некоторые из них могут навредить и природе, и вашему здоровью. Поэтому Interia Kobieta поделился экологичным способом, который поможет очистить вашу брусчатку.

Самый эффективный способ борьбы с нежелательными растениями – это уксус. Он не только экологичен, но и довольно бюджетный.

Способ приготовления средства от сорняков

Выбирайте продукт с концентрацией от 10 до 20 процентов. Затем смешайте его с водой в соотношении 2:1, вливая уксус в воду, а не наоборот.

Затем налейте раствор в бутылку с пульверизатором, чтобы вам было удобно распылять его на сорняки.

Способ и правила применения

Для того, чтобы уксус подействовал максимально эффективно, выбирайте для обработки от сорняков солнечный и сухой день, когда температура превышает 15 градусов.

Несмотря на то, что смесь уксуса с водой полностью безопасна, эксперты также рекомендуют сначала провести тест на небольшом кусочке брусчатки, чтобы убедиться, что она не изменится под действием кислоты.

Распылите раствор на нежелательные растения. Некоторые из них начнут увядать на глазах, а некоторые погибнут чуть позже. Если вы заметили, что сорняки быстро восстанавливаются, начните обрабатывать их регулярно раз в неделю. После двух-трех таких обработок вы увидите заметную разницу в количестве нежелательной растительности.

Лучше всего начинать работу после полудня. Также не обрабатывайте сорняки после дождя или при наличии на растениях утренней росы, ведь влага разбавит раствор и сделает его менее эффективным.

Кроме того, избегайте опрыскивания в ветреные дни. В противном случае будет риск, что уксусный раствор попадет не только на сорняки, но и на другие растения.

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