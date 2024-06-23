Как назвать на украинском газировку: перевод мало кто знает

Важно заботиться о чистоте речи и избавляться от русизмов. Если мы не можем найти в украинском языке правильный подход, дело не в бедности языка, а в нашем недостаточном словарном запасе. Научно доказано, что наш язык богаче русского, поэтому важно регулярно обновлять лексикон новыми словами.

К сожалению, суржик в бытовом языке очень распространен. К примеру, часто можно услышать, как газированный напиток называют "газировкой". OBOZ.UA разбирался, можно ли употреблять это слово.

Летняя жара – настоящее испытание. Хочется охладиться прохладной газировкой.

Бытовая речь стремится к упрощениям и сокращениям и, кажется, это слишком долго, говорить в магазине что-то вроде: "дайте, будь ласка, газовану воду". Многим и хочется сказать "газировка".

На самом деле в украинском языке есть точное и очень похожее слово для определения газировки. Прохладный напиток из минеральной или обычной воды, насыщенной углекислым газом, можно назвать "газованкою".

К примеру:

Люди закрилися від сонця парасольками, пили холодну газованку.

Після футбольного матчу Арсенові понад усе хотілося крижаної газованки.

"Певно, знову апельсинової газованки випила", – бідкалася мама, дивлячись на Олесину алергію.

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