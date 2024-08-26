Как нужно обрезать малину в августе: урожая будет еще больше

Малина – одна из самых любимых ягод среди садоводов и потребителей. Она не только вкусная, но и очень полезная.

Однако, чтобы получать обильный и качественный урожай малины каждый год, нужно правильно ухаживать за кустами. О том, как их следует обрезать и подкармливать в августе, рассказало издание "На пенсії".

Август – это важное время для обрезки малины, ведь именно в этот период после сбора урожая кусты нуждаются в особом внимании. Качественная и своевременная обрезка помогает удалить стебли, которые уже выполнили свою функцию, и которые больше не принесут плодов.

Также она способствует формированию новых, сильных побегов, которые будут плодить в следующем году и позволяет обеспечить лучшую циркуляцию воздуха внутри кустов, что предотвращает развитие болезней и вредителей.

Основные этапы обрезки малины в августе

Прежде всего, необходимо обрезать все стебли, которые уже отплодоносили. Их можно легко узнать по более темному цвету коры и сухому виду.

Затем нужно обрезать слабые или поврежденные стебли и обратить внимание на новые побеги. Их нужно оставить на растении, но важно сделать так, чтобы они не были слишком густыми. Важно, чтобы между стеблями оставалось расстояние примерно 10-15 см. Это обеспечит достаточную циркуляцию воздуха и предотвратит загущение куста.

Напоследок удалите все остатки растительного мусора. Их можно сжечь, а полученный древесный пепел использовать для подкормки.

Чем удобрить кусты малины после обрезки в августе

После обрезки малина нуждается в подкормке, которая поможет растениям укрепиться перед зимой. В августе важно использовать агрохимические удобрения с высоким содержанием калия и фосфора, которые способствуют одеревенению стеблей и укреплению корневой системы.

В то же время, следует избегать удобрений с высоким содержанием азота, поскольку они стимулируют рост зеленой массы, что нежелательно перед зимним периодом.

Как приготовить удобрение из древесного пепла.

Для тех, кто предпочитает органические методы, отличным вариантом подкормки может стать раствор из древесной золы. Для его приготовления возьмите 1 стакан древесной золы и растворите в 20 литрах воды. Дайте смеси настояться в течение 24 часов, а затем поливайте ею кусты равномерно на прикорневую зону.

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