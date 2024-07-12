Как обезопасить детей от перегрева во время занятий в жару: главные правила

Если у ваших детей занятия спортом этим летом продолжаются, несмотря на жару, необходимо помнить об опасности теплового и солнечного ударов. Активность может быть более опасной в жаркие дни с повышенной влажностью, тогда как сухой воздух не настолько негативно влияет на терморегуляцию.

Обычно тело охлаждается за счет потоотделения и выделения тепла через кожу. Но когда температура и влажность воздуха высокие, организму гораздо труднее избавиться от излишнего тепла, образующегося во время физической активности. OBOZ.UA рассказывает, на какие симптомы следует обратить внимание родителям и как обезопасить юных спортсменов.

Солнечный и тепловой удары

Центр общественного здоровья Минздрава Украины определяет солнечный удар как патологическое состояние, когда происходит нарушение работы головного мозга из-за длительного воздействия солнечных лучей на голову.

Тепловой удар – это форма гипертермии, при которой резко повышается температура тела из-за воздействия внешней среды.

Солнечный удар считается разновидностью теплового. Тепловой удар отличается от солнечного тем, что во время него перегревается все тело, а не только голова.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, тревожными симптомами являются:

- покраснение кожи, ощущения онемения или покалывания в коже;

- повышение температуры;

- учащенное или более глубокое дыхание, чем обычно;

- длительное отсутствие мочеиспускания;

- нетипичная усталость, мышечная боль или даже судороги;

- тошнота, рвота;

- головная боль;

- головокружение, спутанность сознания;

- потеря сознания.

Как защитить детей, занимающихся спортом летом

Ребенок должен обязательно пить воду: до, во время и после тренировки. Слишком сладких напитков нужно избегать, подросткам лучше отказаться от кофеина.

Выбирайте качественную спортивную форму, которая не будет мешать естественному процессу терморегуляции. Позаботьтесь о головном уборе, который не будет мешать, а также о безопасном для детской кожи SPF-средстве.

Постарайтесь, чтобы у ребенка было время адаптироваться. "Повышение активности должно происходить в течение нескольких недель, а не дней, поскольку юным спортсменам требуется больше, чем несколько недель, чтобы обрести соответствующую физическую форму", – отметила в комментарии Yahoo Life доктор Трейси Заслоу, сертифицированный педиатр и специалист по педиатрической спортивной медицине в Институте Керлан-Джобе Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе (США).

Сбалансируйте времяпровождение на открытом воздухе и в помещении. Если ваш ребенок тренируется в жару, предложите ему после этого отдохнуть в кондиционируемом помещении или в тени. Добавьте перерывы в процессе, если можете.

Убедитесь перед тренировкой, что ребенок выспался и чувствует себя хорошо.

Как помочь, если что-то пошло не так

Если вы заметили симптомы перегрева у своего ребенка, нужно перевести его в прохладное место или хотя бы в тень. Помогите снять или ослабить спортивную форму/другую одежду. Дайте ребенку попить. Если симптомы незначительные, лучше позвоните своему врачу для дополнительной консультации; если ситуация хуже, немедленно вызывайте скорую помощь.

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