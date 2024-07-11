Как защитить детей во время сильной жары: рекомендации для родителей

Жара, в последние недели не покидающая Украину, может негативно влиять на здоровье и самочувствие, особенно младенцев и детей младшего возраста. В периоды экстремальных температур особенно важно обеспечить им безопасность и комфорт.

Чтобы не пришлось бороться с последствиями теплового удара, лучше предотвратить негативное влияние жары на детский организм. Соответствующие рекомендации предоставил фонд ЮНИСЕФ.

Итак, чтобы защитить детей от высоких температур:

– Внимательно следите за их активностью, даже если они играют в помещении.

– Следите за ранними признаками и симптомами тепловой болезни.

– Избегайте пребывания на открытом воздухе в жаркие полуденные и послеобеденные часы.

– Помогайте детям постепенно адаптироваться к физическим упражнениям или любой другой физической активности.

– Помогите им медленно адаптироваться к физическим упражнениям или любой физической активности.

– Поощряйте детей отдыхать и охлаждаться в тени, когда они начинают ощущать жару.

– Напоминайте детям о необходимости часто пить воду для поддержания водного баланса.

Рекомендации по защите от жары младенцев:

– Создайте более прохладные места для младенцев и детей.

– Рассмотрите возможность свободно пеленать младенцев в жаркое время года, чтобы они могли охлаждаться.

– Во время грудного вскармливания матерям следует продолжать это делать в течение всего жаркого сезона. Младенцев на грудном вскармливании не следует допаивать водой в период высоких температур.

– Беременным женщинам рекомендуется всегда хорошо увлажнять кожу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Минздраве рассказали, как распознать тепловой удар. Это опасное состояние, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно знать, как оказать первую помощь.

– Также в Минздраве дали советы, как пережить сильную жару, ведь она может повлечь за собой солнечные ожоги, солнечные и тепловые удары. Кроме того, загар повреждает клетки кожи и связан с повышением риска базально-клеточного рака, плоскоклеточного рака и меланомы – независимо от возраста и пола.

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