Как защитить детей во время сильной жары: рекомендации для родителей
Жара, в последние недели не покидающая Украину, может негативно влиять на здоровье и самочувствие, особенно младенцев и детей младшего возраста. В периоды экстремальных температур особенно важно обеспечить им безопасность и комфорт.
Чтобы не пришлось бороться с последствиями теплового удара, лучше предотвратить негативное влияние жары на детский организм. Соответствующие рекомендации предоставил фонд ЮНИСЕФ.
Итак, чтобы защитить детей от высоких температур:
– Внимательно следите за их активностью, даже если они играют в помещении.
– Следите за ранними признаками и симптомами тепловой болезни.
– Избегайте пребывания на открытом воздухе в жаркие полуденные и послеобеденные часы.
– Помогайте детям постепенно адаптироваться к физическим упражнениям или любой другой физической активности.
– Помогите им медленно адаптироваться к физическим упражнениям или любой физической активности.
– Поощряйте детей отдыхать и охлаждаться в тени, когда они начинают ощущать жару.
– Напоминайте детям о необходимости часто пить воду для поддержания водного баланса.
Рекомендации по защите от жары младенцев:
– Создайте более прохладные места для младенцев и детей.
– Рассмотрите возможность свободно пеленать младенцев в жаркое время года, чтобы они могли охлаждаться.
– Во время грудного вскармливания матерям следует продолжать это делать в течение всего жаркого сезона. Младенцев на грудном вскармливании не следует допаивать водой в период высоких температур.
– Беременным женщинам рекомендуется всегда хорошо увлажнять кожу.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В Минздраве рассказали, как распознать тепловой удар. Это опасное состояние, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно знать, как оказать первую помощь.
– Также в Минздраве дали советы, как пережить сильную жару, ведь она может повлечь за собой солнечные ожоги, солнечные и тепловые удары. Кроме того, загар повреждает клетки кожи и связан с повышением риска базально-клеточного рака, плоскоклеточного рака и меланомы – независимо от возраста и пола.
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