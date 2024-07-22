Как очистить духовку от липкой грязи: простой способ

Любая регулярно используемая духовка сильно пачкается из-за появления липких остатков жира и брызг. Вдобавок они еще и пригорают во время запекания и уже вскоре превращают уборку кухни в довольно непростую работу.

Однако избавиться от таких пятен может быть проще, чем вам кажется, если вы возьмете такое неожиданное средство, как растительное масло, и соедините его с белым уксусом. Как пользоваться ими для чистки духовки, рассказал портал House Digest.

Эксперты издания объяснили, что эти два ингредиента образуют мощную комбинацию, способную удалить все виды липких веществ. Ими можно чистить также варочную поверхность и другие кухонные приборы, на которых остаются жирные следы.

Чтобы удалить остатки прилипшего жира из духовки, начните с нанесения небольшого количества растительного масла на любое место, которое вы пытаетесь очистить. Свежий жир поможет смягчить и разрушить пригорелый след и облегчить его удаление.

После того как вы нанесли масло, возьмите старую зубную щетку или мягкую щетку для чистки и механически сотрите остатки. После этого нанесите на то же место немного белого уксуса и как следует потрите им поверхность, чтобы растворить и смыть остатки. Уксус особенно хорошо действует на нержавеющую сталь и стекло, но может помочь удалить липкие остатки многих поверхностей на кухне. Кислотность уксуса отлично удаляет жир и при этом не повреждает только что очищенный материал. Благодаря его свойствам липкость должна быстро исчезнуть. Напоследок промойте очищенное место водой, чтобы убрать все следы.

Эксперты рекомендуют очищать таким образом духовой шкаф раз в неделю, чтобы не накапливать сложных отложений. Это значительно облегчит задачу обслуживания кухни и плиты.

Чтобы уменьшить появление жирных пятен и липких остатков в целом, хорошо проветривайте кухню. Если жир легко скапливается на плите, это может являться признаком плохой вентиляции. Заодно проверьте, не забился ли фильтр вашей вытяжки и при необходимости почистите его.

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