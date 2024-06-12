Как очистить полотенца от запаха плесени: поможет простой лайфхак

Даже самые внимательные хозяева и хозяйки сталкиваются с проблемами, которые иногда кажутся неустранимыми. Одна из них – это плесень.

К сожалению, запах плесени может появляться в любом месте, даже на полотенцах. О том, как от него избавиться, рассказал Apartment Therapy.

Влажность, тепло и плохое проветривание – это идеальные условия для развития плесени. Она может появиться и на банных, и на кухонных полотенцах. Также неприятный затхлый запах может появиться в переполненной бельевой корзине.

Как только вы заметили вонь, необходимо сразу постирать полотенца, ведь плесень может вызвать еще и повреждение, и обесцвечивание тканей.

Как убрать запах плесени с полотенец

Замачивание

Наполните ведро или раковину теплой водой и добавьте 1/2 стакана белого уксуса. Окуните в жидкость свои полотенца и оставьте их там на 30 мин. Кислота должна устранить бактерии, вызывающие запах.

Стирка

После замачивания положите полотенца в стиральную машину и установите на ней самую горячую температуру, разрешенную для стирки ваших полотенец. Затем добавьте ваше обычное средство для стирки и 1/2 стакана пищевой соды.

Высушивание

Не оставляйте свои полотенца влажными после стирки на долго, ведь там может снова появиться плесень. Если у вас есть сушильная машина, выберите высокую температуру. А если нет, то повесьте полотенца на солнце.

Как предотвратить появление затхлого запаха на полотенцах

Не оставляйте полотенца влажными и перед тем, как складывать их в шкаф, убедитесь, что они полностью высохли;

Проветривайте ванную комнату регулярно;

Не забывайте стирать полотенца раз в неделю.

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