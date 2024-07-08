Как охладить дом без кондиционера: советы, чтобы легче засыпать

Ближайшие недели, согласно прогнозу погоды, будут весьма жаркие. При этом будут продолжаться отключения энергии, так что охладить свою квартиру кондиционером не получится. Особенно сложно в жару засыпать, что дополнительно истощает организм. Что же делать в столь сложной ситуации?

Эксперты говорят, что снизить температуру в помещении на несколько градусов помогут простые приемы, для которых не потребуется электричество. OBOZ.UA собрал их советы.

Солнцезащитная пленка

Специальная пленка, отражающая солнечные лучи, поможет не допустить нагрева помещения, а это в жару даже важнее, чем охлаждение. Такая плёнка похожа на фольгу, но при этом полупрозрачна. Ее клеят на стекла. При этом вам понадобится только вода. Побрызгайте на чистое стекло, приложите подготовленный кусок пленки соответствующего размера и хорошо его разгладьте. Аккуратно приклеенная, а затем снятая плёнка может послужить вам повторно.

Шторы и жалюзи

Еще один способ не пропустить внутрь палящие солнечные лучи – это закрыть шторы или жалюзи. Если вы не закрываете окна чем-нибудь таким, временным решением может стать простыня, которой вы завесите стекла. На балконе занавес должен быть плотнее, ведь он, как правило, нагревается больше всего.

Проветривание

Когда на улице стемнеет, не просто снимайте занавески с окон, но и открывайте их настежь. Прохладное проветривание поможет удерживать комфортную температуру в помещении.

Увлажнение

Умеренное увлажнение тоже несколько понижает температуру. Потому в жару можно включать бытовой увлажнитель либо распылять жидкость из механического пульверизатора раз в 1,5-2 часа. Приятно будет время от времени опрыскивать себя.

Влажная уборка

Еще один способ эффективного увлажнения в жару – это влажная уборка. Быстро пройдитесь по полу шваброй с холодной водой, когда почувствуете в этом нужду. Вы заметите, что в комнате стало менее душно. Для своего удобства и для лучшего понижения температуры снимите также ковры.

Развешивание мокрых простыней

Холодные мокрые простыни могут стать охлаждающими занавесами в доме. Для этого намочите их, отожмите так, чтобы перестала стекать вода и повесьте ткань на дверные проемы и окна. Горячий воздух, проходя через простыню, будет охлаждаться.

Вентилятор

Обдув всегда работает эффективно. Чтобы усилить действие вентилятора, поставьте перед ним бутылку с замороженной водой или миску со льдом.

Вытяжка

Всегда, когда вы готовите еду или принимаете водные процедуры, включайте вытяжку. Эти устройства уберут из воздуха почти весь горячий пар и не дадут помещению нагреться.

Энергосберегающие лампы

Такие осветительные приборы не только помогают снизить расход электроэнергии. Они тоже не нагреваются при работе.

Минимум текстиля в доме

Покрывала, пледы, подушки и другой текстиль, а также мягкие игрушки не просто хорошо нагреваются в жару. Они также долго сохраняют тепло. Поэтому в жару сведите их количество в интерьере до минимума.

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