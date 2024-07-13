Как определить, есть ли у вас солнечный удар: врач назвала основные симптомы

В ряде европейских стран, в частности, в Украине, метеорологи сейчас фиксируют чрезвычайную волну жары. Стремительное потепление усиливает негативное влияние жары на человека, и эта тенденция только растет.

В такую жару тело человека не может должным образом охлаждаться, что может привести к солнечному удару. О том, как распознать симптомы солнечного удара, рассказала заведующая кафедрой инфекционных заболеваний Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

Развитие заболеваний, связанных с жарой, может быть вызвано высоким уровнем влажности, ожирением, горячкой, обезвоживанием, употреблением некоторых рецептурных лекарств, болезнями сердца, плохим кровообращением, психическими расстройствами, солнечными ожогами и употреблением алкоголя. Солнечный удар может возникнуть через несколько часов после воздействия прямых солнечных лучей, и человек может не сразу связать свое состояние с перегревом.

Сначала появляется головная боль, может повышаться температура тела до 40 градусов и более, появляются тошнота, рвота, расширение зрачков, а впоследствии и судороги. Эти симптомы обусловлены отеком головного мозга, который является потенциально опасным для жизни. Если у кого-то возникли такие симптомы, необходимо немедленно обратиться в экстренные медицинские службы!

Пока медики в пути, пострадавшему необходимо оказать первую помощь:

Положите пострадавшего в положение с поднятой головой и ногами. Снимите верхнюю одежду. Дайте пострадавшему большое количество воды. Смочите кожу лица водой. Наложите холодный компресс на лоб и шею. Заверните пострадавшего в мокрую простыню. При рвоте разверните его на бок.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Украине ожидается пик чрезвычайной жары. В некоторых регионах температура воздуха будет держаться на отметке выше +40 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовал свои советы, как пережить сильную жару.

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