Как определить зрелость арбуза и дыни: полезные секреты

Среди всех сезонных фруктов арбузы и дыни занимают особое место. Они освежают в жаркие дни и становятся неотъемлемой частью летних застолий.

Однако иногда случается так, что привлекательные с виду дыни и арбузы оказываются совсем не сладкими. Поэтому Agromarket рассказал, как определить, что эти культуры уже готовы к употреблению.

Признаки зрелости дыни

Цвет

Один из первых и наиболее очевидных показателей зрелости дыни – изменение цвета. Когда плод приобретает солнечные оттенки – от желтого до оранжевого – это значит, что он готов к употреблению. Если же дыня остается зеленоватой, то стоит дать ей еще немного времени на созревание.

Важно также помнить, что цвет дыни зависит не только от сорта, но и от условий выращивания. Плоды, получающие много солнечного света, обычно имеют более насыщенную окраску.

Аромат

Зрелая дыня имеет неповторимый, сильный и сладкий аромат, который трудно спутать с чем-нибудь другим. Однако не все сорта обладают ярко выраженным запахом, поэтому ориентируйтесь также на другие признаки.

Состояние плодоножки

Проверьте место, где плод крепится к стеблю. Если плодоножка подсохла и сморщилась, то дыня уже готова к сборке. Также можете чуть-чуть нажать на основу плода. Если кожура немного прогибается, оставляя вмятину – дыня созрела.

Признаки зрелости арбуза

Земляное пятно

Один из самых точных признаков зрелости арбуза – цвет земляного пятна – места, которым плод лежал на земле. Ярко желтое или оранжевое пятно свидетельствует о том, что арбуз созрел. Если же пятно белое, то плод еще не готов. Однако у некоторых сортов земляное пятно от природы менее выражено, поэтому обращайте внимание и на другие признаки.

Четкость рисунка на корке

У зрелого арбуза рисунок на корке должен быть четким и ярким. Если у сорта предусмотрены полосы, они должны быть выразительными и контрастными.

Некоторые сорта арбузов имеют однотонную корку. В таком случае учитывайте насыщенность ее цвета.

Восковой налет

Зрелые арбузы покрыты легким восковым налетом, который свидетельствует о том, что плод накопил достаточное количество сахаров. Поэтому если арбуз блестит, это может указывать на то, что ему еще стоит полежать.

Звук при постукивании

Постучите по арбузу: звонкий металлический звук свидетельствует о зрелости. Если же звук глухой – то плод либо не созрел, либо уже перезрел.

Плодоножка и усики

Как и с дынями, у арбузов следует обращать внимание на состояние плодоножки и усиков. У зрелых плодов они должны быть сухими.

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