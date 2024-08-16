Когда собирают урожай шиповника: как его хранить

Всем отличный шиповник в роли садового растения. Он и очень красиво цветет, и имеет прекрасную раскидистую форму куста, и вдобавок дает чрезвычайно полезные, богатые витамином С плоды.

Но собирать и хранить эти плоды нужно правильно, если вы хотите извлечь из них максимальную пользу. OBOZ.UA расскажет, как это сделать.

Когда собирают шиповник

Период созревания плодов растения – это от конца июля по октябрь. Спелый шиповник имеет ярко-красный или оранжевый цвет. Качественные плоды твердые и упругие на ощупь. Поврежденные лучше не использовать в пищу. Собирать шиповник можно до наступления заморозков, а вот сушить нужно сразу – не откладывать этот процесс.

Сушка в духовке

Чтобы шиповник не портился в течение зимы, его следует подсушить после сбора. Начните с того, что переберите плоды и выбросьте испорченные и поврежденные. Остальные разложите в один слой на противень для запекания и отправляйте в духовку, разогретую до 40-60 градусов – дверцу при этом до конца не закрывайте. Процесс сушки займет примерно 7-8 часов. Иногда противень нужно будет легонько встряхивать, а плоды переворачивать.

Еще горячий высушенный шиповник засыпают в полотняные мешки или картонные ящики и как следует закрывают. Он должен пролежать так 2-3 дня, чтобы из плодов вышли остатки влаги. После этого их чистят от чашелистиков и складывают на хранение.

Как правильно хранить высушенный шиповник

Лучше всего для этого подходят воздухопроницаемые емкости. В идеале – полотняные мешочки. Можно воспользоваться и стеклянными банками, но накрывать их нужно тканью. Лучшим выбором в таком случае станет марля. Сложенные в контейнеры плоды помещают в темное и прохладное место. Своих качеств они не теряют в течение двух лет.

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